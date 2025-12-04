Ontinyent acogerá las finales de la 27.ª Copa de Raspall Trofeu Diputació de València 2025

El pasado miércoles se presentaron en Ontinyent las finales de la 27.ª Copa de Raspall Trofeu Diputació de València 2025. El trinquet de Ontinyent será el escenario de las 15 finales masculinas y femeninas de esta edición, que contarán con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent y el CPV Ontinyent.

El acto se celebró en la Casa del Delme, a las 19.30 horas y contó con la presencia del regidor de Deportes del Ayuntamiento de Ontinyent, Ferran Gandia; y el vicepresidente de la Federación de Pilota Valenciana, Jesús Fontestad; además de jugadores, jugadoras y representantes de los equipos finalistas. Gandia comentó que "estamos muy contentos de dar un paso más en nuestro compromiso con la pilota y organizar unas finales de una competición tan importante para los clubes como es la Copa de Raspall".

Los clubes del Genovés y la Vall d'Alcàntera-Càrcer, con 4 equipos cada uni, son los más representados entre los finalistas de la presente edición.

En Primera masculina, la gran final la jugarán los equipos del CPV El Genovés A y el CPV Gavarda A, después de dejar fuera a Bicorp y Alzira, respectivamente. En cuanto a Primera femenina, es la única categoría que todavía no tiene finalistas, puesto que están pendiente de jugarse las vueltas de semifinales. En los duelos de la ida, Beniparrell se llevó dos importantes triunfos.

Beniparrell B venció con solvencia a Tapizados Calse Moixent A Forn Llandete por un marcador de 25 a 5. Las de Moixent, que no habían perdido en este campeonato, tendrán que hacer una gran remontada en la partida de vuelta para estar en la final.

En el otro duelo, Beniparrell A ganó por la mínima al CPV Baix Girona A. 25 a 20 a favor de las de Beniparell, que se jugarán el billete de vuelta con poco margen. Será una gran partida de vuelta de semifinales entre dos equipos que quieren estar en la final.

En Segunda masculina, el CPV Ontinyent-Aielo y el CPV Muro serán los protagonistas del duelo por el título. En Segunda femenina, CPV El Genovés A y Massamagrell A son los equipos clasificados para la final.

En cuanto a Tercera masculina, el CPV Sella y *usión Ribera Alzira B consiguieron el billete por la partida decisiva. En Tercera femenina, CPV El Genovés D se volverá a dar un duelo entre El Genovés y Massamagrell.

En Cuarta masculina, viviremos un bonito ‘derbi’ en la final. Han llegado dos equipos del CPV La Vall. En lo referente a Cuarta femenina, el CPV El Genovés volverá a tener protagonismo, en este caso contra el CPV Carlet Volea.

En Quinta masculina, otro equipo del CPV La Vall, CPV La VAll D, estará en la final. Su rival será Ayuntamiento de Beniparell J. En Quinta femenina, CPV Alcàsser A y Ovocity Marquesat A se disputarán el título.

En Sexta masculina, CPV Bonrepòs i Mirambell A y el CPV Pego M2 están citados para la final. Hablando de Sexta femenina, Xeraco tendrá a un nuevo equipo de La Vall en la batalla decisiva.

En séptima categorçía masculina, tendrá lugar el duelo en la final entre CPV Castelló de Rugat B y CPV Polinyà de Xúquer B.

En la categoría Sénior femenina, la final será entre Vicam Castelloner F y CPV Polinyà de Xúquer C. Por último, en cadetes, se medirán por el título Cadete la Llosa de Ranes y Up! School Alzira E.