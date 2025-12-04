Los médicos alertan de un "grave problema" en la convocatoria de plazas de difícil cobertura en Ontinyent

El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública de la Comunitat Valenciana (Simap) ha advertido de un "grave problema" en la reciente convocatoria lanzada por la Conselleria de Sanidad para ocupar 26 plazas de difícil cobertura en el Hospital y el Centro de Especialidades de Ontinyent. La organización ha trasladado al departamento autonómico la existencia de una posible "vulneración de derechos en el acceso al empleo público" que podría afectar al proceso selectivo y que ha generado malestar y decepción entre el personal sanitario adscrito al hospital de Xàtiva.

La razón reside el hecho de que el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent cuenta con dos hospitales asociados, una singularidad que no se reproduce en ninguno de los otros departamentos declarados de difícil cobertura. Sin embargo, estos dos centros hospitalarios funcionan como una unidad: los servicios médicos de especializada son departamentales, y la mayoría de sus especialistas (internistas, neumólogos, radiólogos, urólogos, oncólogos, etc.) realizan sus tareas tanto en el Hospital General de Ontinyent y su Centro de Especialidades como en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Pese a tener la condición de facultativos especialistas del Departamento y la obligación de acudir indistintamente al Hospital de Xàtiva y al de Ontinyent como centros de trabajo, administrativamente la plaza de cada especialista está ligada a uno de los dos centros hospitalarios. Esta discrepancia entre el ámbito de trabajo que les impone su condición de Facultativos Especialistas de Departamento y el centro concreto al que está adscrito el puesto que ocupan hace que únicamente aquellos con nombramiento en el Hospital de Ontinyent puedan sumar los méritos específicos de esta convocatoria por estar ocupando una plaza considerada de difícil cobertura y, por lo tanto, recibir la puntuación de permanencia. Se generaría así un agravio comparativo que discrminaría a los profesionales cuya plaza está en Xàtiva.

Esto es así porque en junio de 2024 se declaró el Hospital d’Ontinyent y su Centro de Especialidades como de difícil cobertura, dejando sin esta consideración al otro centro hospitalario del departamento, que es el de Xàtiva, e incluso a la totalidad de los centros de Atención Primaria. Hace unas semanas, el 19 de noviembre, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quiso enmendar esta anómala situación y anunció -en su visita a Ontinyent- que iba a ampliarse el área considerada de difícil cobertura a todo el Departamento de Salud. La resolución, sin embargo, aún no ha entrado en vigor ni se ha publicado por cauces oficiales. Aunque lo hubiera hecho, según las fuentes consultadas por este diario, no se podría aplicar a la convocatoria de plazas de especialistas médicos que se ha conocido esta semana, que se cocinó con carácter previo y que hace referencia exclusivamente al hospital y el Centro de Especialidades de la capital de la Vall d'Albaida.

Reclamaciones de médicos afectados

El Sindicato Médico-SIMAP insiste en que, con esta situación, "se ha generado una problemática tanto en el funcionamiento de los servicios de especializada como en la seguridad jurídica de la propia convocatoria", ya que, a juicio de la entidad, "se podrían vulnerar los principios rectores de acceso al empleo público". Los nombramientos de los especialistas, como FED del departamento, van a tener una puntuación diferente en función de si su puesto de trabajo está en un centro u otro, siendo que el trabajo que realizan es el mismo.

Los profesionales afectados ya han iniciado sus reclamaciones por lo que consideran una "vulneración de derechos" en el acceso al empleo público, cuyo origen está en la desconexión entre lo que se ha regulado y la realidad de la organización de la asistencia sanitaria en el Departamento Xàtiva-Ontinyent.

A juicio de Simap, la solución pasaría por "permitir que a todo el personal de especializada se le aplique el baremo de méritos como si todo el departamento fuera considerado de difícil cobertura", emitiendo certificados en los que se deje constancia de que los especialistas "trabajan de forma indistinta en los dos hospitales, para justificar que en el baremo de méritos no se apliquen estas diferencias". De esta forma, todos los especialistas "competirían por las plazas en condiciones de equidad y se daría una solución justa a este problema".