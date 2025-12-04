Uno de cada tres municipios pierde población en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida

La Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida crecen poblacionalmente en 2025. Los tres territorios superan los 180.000 habitantes (180.085) en 2025, casi 2.100 vecinos y vecinas más que en 2024, aunque un tercio de los 61 municipios retroceden en población, la mayoría de ellos en la Vall d’Albaida, la comarca con mayor número de pueblos pequeños. De las 20 en las que baja la población, solo una supera los 3.000 moradores, Navarrés, que es, además, la localidad con mayor descenso poblacional de las tres comarcas. El municipio de la Canal baja en 38 los habitantes, hasta los 3.026 censados en 2025, según el último censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Destacan los 21 vecinos y vecinas entre 30 y 45 años que han dejado Navarrés en el último año, y en el tramo entre 50 y 60 años hay 19 residentes menos. En cambio, la localidad gana vecinos de entre 25 y 29 años, con ocho más, y una decena entre los 60 y 64 años.

En la Canal, también restan habitantes los municipios de Bicorp, con 12 menos censados en el último año; Bolbaite, con seis menos y Millares, con 4 vecinos menos. En la Costera, pierden población cinco localidades: la Font de la Figuera es la que más acusa el retroceso, con 18 habitantes menos; Llanera de Ranes baja en diez; en Montesa hay 6 vecinos menos; en Barxeta, 5; y el Genovés pierde un habitante. En la Vall, los descensos poblacionales se registran en Llutxent, que lidera el “retroceso”, con 27 residentes menos; en Quatretonda son 18 menos; Montitxelvo pierde 17; Castelló de Rugat y Fontanars dels Alforins bajan en 13 vecinos cada población; Aielo de Rugat, la Pobla del Duc y Terrateig pierde 3, Carrícola (-2), y Beniatjar y Rugat, uno.

Un grupo de jóvenes en la Albereda de Xàtiva. / Perales Iborra

Xàtiva y Ontinyent

Las dos grandes ciudades del territorio, Xàtiva y Ontinyent, crecen en habitantes. La capital de la Costera se anota el mayor incremento, con 605 residentes más que el año anterior, bordeando los 31.000 habitantes (30.925). En la capital de la Vall d’Albaida el aumento es de 528, alcanzando los 36.847 habitantes en 2025. En Xàtiva, los jóvenes lideran el incremento de residentes, ya que los tramos de edad de menos de 30 años son los que más crecen. En concreto, entre los 20 y los 29 años se registra la mayor subida, con 152 personas más censadas en la ciudad setabense. Entre 30 y 39 años el aumento es de 112 personas, y entre 10 y 19 el balance también es positivo, con 20 personas más. La población entre los 50 y los 59 años se incrementa en Xàtiva en 137 personas y los de la década siguiente aumentan en 121. Los únicos descensos se producen en el tramo de edad entre los 40 y 49 años, en el que bajan en 55 los residentes; y entre 85 y 89 años, con 19 menos. Los menores de 10 años suben en 26.

En Ontinyent, el mayor incremento censal se registra entre los 60 y 69 años, con 170 habitantes más, por delante de los de entre 20 y 29 años, que suman 136 residentes más, y los de entre 30 y 39 años, con 109 más. Entre 50 y 60 años, la población crece en 103 personas; y entre 70 y 80 años son 74 más. Los residentes de menos de 10 años bajan en 28; entre los 10 y los 19 años el balance también es negativo, con 3 menos; y el descenso de población entre los 40 y los 49 años se acerca al centenar, con 93 menos.

Las localidades más pobladas del territorio también incrementan el censo, sobresaliendo los 284 que suma Canals, la tercera población con más habitantes, que alcanza los 13.805. L’Olleria sube a los 8.928 residentes, 219 más que el año anterior, mientras que Albaida gana 84 habitantes (6.295) y Benigànim 59 (5.858). Enguera supera los 4.900 habitantes (4.906) tras crecer en 41 más en el último año y en Moixent son 37 más. El pueblo con menos residentes del territorio, Sempere, gana 4 vecinos y vuelve a superar la treintena (33). Entre las localidades con incrementos de más de 20 residentes se encuentran Agullent, Llocnou d’en Fenollet, Quesa y Vallada. Con un aumento de más de una decena de habitantes están Atzeneta d’Albaida, Aielo de Malferit, Anna, Bellús, Bèlgida, Benicolet, Benissuera, Bocairent, Chella, Guadasséquies, la Llosa de Ranes, Novetlè, Salem, Vallés. Menos de una decena de residentes ganan la Benissoda, Bufali, Cerdà, la Granja de la Costera, Pinet, el Ràfol de Salem, Rotglà i Corberà, Otos, Montaverner, Alfarrasí, Torrella y l’Alcúdia de Crespins. Estubeny y el Palomar mantienen los mismos habitantes que en 2024.

Centenarios

Entre los datos demográficos destaca que la población centenaria aumenta en Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida. Las tres comarcas suman este 2025 un total de 54 personas con 100 o más años, una decena más que el año anterior. Ontinyent tiene censados una decena, seguida de Xàtiva, con 6. También destacan los cuatro centenarios de l’Alcúdia de Crespins.