Xàtiva activa un dispositivo especial de seguridad para las fiestas navideñas con 815 operativos policiales

El Ayuntamiento de Xàtiva ha activado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de las próximas fiestas navideñas, "con el objetivo de garantizar la convivencia, la movilidad y la seguridad ciudadana en unas fechas que concentran una elevada afluencia de vecinos y visitantes", según apuntan desde el consistorio.

El plan, coordinado por la Concejalía de Seguridad junto con la Policía Local de Xàtiva (PLX), "contempla un total de 815 operativos policiales, distribuidos en tres turnos diarios, que se prolongarán durante todo el período comprendido entre mediados de diciembre y la festividad de Reyes".

Refuerzo en zonas comerciales y actos multitudinarios

Durante estos días, la Policía Local intensificará "la presencia en áreas comerciales y de gran afluencia de público, zonas de ocio y hostelería, eventos especiales del programa de Navidad y Reyes, accesos y alrededores del Belén Monumental y otros puntos de interés turístico".

"Además, se activarán dispositivos específicos de regulación del tráfico, especialmente en horas punta y fines de semana, con el fin de facilitar la movilidad y minimizar retenciones", exponen las mismas fuentes.

A su vez, también apuntan que "el dispositivo municipal se verá reforzado con la presencia de tres patrullas del Cuerpo Nacional de Policía, que intervendrán en días puntuales de máxima afluencia, de manera coordinada con la Policía Local. Asimismo, el CNP colaborará en los controles preventivos de alcoholemia y drogas, que se intensificarán durante el periodo festivo tanto en vías principales como en puntos estratégicos de acceso a la ciudad".

La concejala Xelo Angulo ha subrayado que el dispositivo pretende “garantizar unas fiestas navideñas seguras, ordenadas y tranquilas, velando por la seguridad de todas las personas que participan en las actividades programadas”. Angulo ha agradecido "el trabajo y la implicación de todos los cuerpos policiales y servicios municipales implicados en el dispositivo".