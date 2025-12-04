Xàtiva inicia un plan intensivo de limpieza en sus calles con equipos y técnicas especiales

El Ayuntamiento de Xàtiva ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Limpieza Intensiva en las calles de la ciudad con el objetivo de aplicar tratamientos específicos más allá de la limpieza ordinaria.

La concejala del área, Maria Beltrán, ha señalado que esta iniciativa «responde al compromiso del consistorio con la mejora continua del espacio público, con una campaña que se ejecutará en todas las calles de Xàtiva sin excepción». Beltrán ha añadido que estas intervenciones en profundidad «permiten complementar la higiene ordinaria y ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de cada barrio, manteniendo la ciudad en condiciones óptimas».

Las jornadas se llevarán a cabo de 6 a 12:30 horas y se dividirán en dos fases. La primera se desarrollará del 9 al 20 de diciembre, mientras que la segunda fase comenzará el 7 de enero en las pedanías de Xàtiva y continuará hasta llegar a todas las calles. La colaboración vecinal es fundamental y, por ello, se solicita dejar libres de vehículos las zonas donde se vaya a actuar, para que los trabajos puedan realizarse con eficacia.

Los trabajos combinarán diversas técnicas de limpieza y, para ello, el Ayuntamiento contará con un equipo de seis operarios apoyados por medios mecánicos específicos, como una barredora, un vehículo de hidrolimpieza, una cuba de riego, una sopladora y una máquina pulverizadora.

El protocolo de actuación consistirá en un barrido mixto previo, con dos operarios que utilizarán sopladoras para acumular los residuos en la calzada, facilitando así su recogida por parte de la máquina barredora. A continuación, será el turno de la hidrolimpieza: una vez eliminados los residuos secos, el equipo actuará con agua a presión para desprender la suciedad incrustada y eliminar posibles manchas del pavimento. El último paso del protocolo será el riego de la calle, completando así la desinfección.

Zonas libres de vehículos

Se recuerda que, para facilitar el correcto desarrollo de los trabajos y permitir el paso de la maquinaria pesada, será necesario dejar libres de vehículos las zonas donde esté prevista la actuación. Para ello, se informará con antelación mediante los canales habituales y mediante la colocación de señales en la vía pública con dos días de antelación, además de comunicarlo a través de las redes sociales.