Xàtiva derribará la parte trasera de 4 casas en riesgo para retirar un vallado que se eterniza en la subida al castillo

Desde hace muchos meses, un tramo de la calle Almas de Xàtiva permanece parcialmente perimetrado por unos elementos de seguridad. Las vallas se extienden hasta abarcar la parte trasera de cuatro viviendas y fueron colocadas por el ayuntamiento para proteger a los peatones del peligro de caída de cascotes, dado que los inmuebles están afectados por problemas estructurales que comprometen su estabilidad.

Los obstáculos reducen la zona de paso de vehículos en esta calle de doble dirección y, en las últimas Fallas, afearon el recorrido de la Baixada de Sant Josep, en un punto situado en pleno itinerario turístico de la subida al castillo desde el casco antiguo de Xàtiva, entre las plazas de Sant Jordi y el Trinquet. Lo prolongado de esta imagen que debería ser transitoria no ha pasado desapercibido entre algunos vecinos que han mostrado su malestar a Levante-EMV.

A preguntas de este diario, desde el área de Urbanismo del consistorio setabense subrayan que se ha estado trabajando en buscar un remedio a la situación registrada en la calle Almas. Sobre las cuatro viviendas cuyo mal estado obligó a vallar la zona pesan varias órdenes de ejecución remitidas por el ayuntamiento ante la inactividad de los propietarios, según precisan estas fuentes municipales.

Los inmuebles objeto de derribos, algunos con cadenas antiokupas. / PERALES IBORRA

A la vista de los requerimientos no atendidos, la administración local ha activado la vía de la ejecución subsidiaria, que permite al consistorio asumir de oficio las obras necesarias para garantizar la conservación de un inmueble cuando sus titulares se desentienden, con el objetivo de asegurar la seguridad en la vía pública. Desde la corporación remarcan que en estos momentos se está redactando un proyecto para proceder al derribo de la parte trasera de las cuatro casas afectadas con tal de eliminar el peligro existente. Los inmuebles se ubican en la calle Orilla del Muro y han sido objeto de ocupaciones ilegales.

Otra actuación subsidiaria en la calle Hostals

Aunque no son ni mucho menos tan habituales como las órdenes de ejecución o las multas a los propietarios incumplidores, las actuaciones del ayuntamiento en inmuebles privados del casco antiguo que se encuentran en deplorables condiciones se van sucediendo en casos de gran necesidad en la ciudad. Como informó este diario recientemente, el consistorio también ha tenido que tomar medidas en el edificio nº 7 de la calle Hostals cuyo voladizo se derrumbó en plena calle en 2023 para evitar nuevos desprendimientos que puedan comprometer la seguridad en la vía pública.

La junta de gobierno local ha aprobado la ejecución subsidiaria de las obras urgentes consideradas imprescindibles en el exterior del inmueble cuya materialización se llevaba requiriendo sin éxito a la titularidad en los últimos dos años. Los trabajos, valorados en 11.163 euros, consisten en la retirada de todos los elementos que puedan desprenderse a la calle, junto con el saneamiento y el refuerzo de las deficiencias del edificio, con el objetivo de evitar accidentes, eliminando los cascotes de las superficies afectadas.

Por otra parte, también se contempla el apuntalamiento de la edificación para garantizar la estabilidad estructural provisional de la misma, hasta que se proceda a la ejecución de las mínimas obras de rehabilitación básicas indicadas por el técnico competente.