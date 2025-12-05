El Atzeneta recibe al Crevillente en una nueva etapa con Luis Navarro en el banquillo

Tras el parón por la disputa de la Copa de Regiones UEFA, vuelve el fútbol en Tercera Federación. El Atzeneta llega con el objetivo de cambiar la mala dinámica de resultados y el Ontinyent 1931 con la idea de mantener la buena racha.

El sábado, el Regit volverá a abrir sus puertas a las 16:00 horas para acoger el duelo entre el Atzeneta y el Crevillente Deportivo. El encuentro estará dirigido por Enrique Vicente López Herraiz, asistido en las bandas por Alberto López Toral y Álex Francisco Migallón Tárraga. El Atzeneta abre este fin de semana una nueva etapa tras la destitución del entrenador Fran Giménez después de la derrota en Soneja (1-0). Con la semana de descanso, el nuevo técnico, Luis Navarro, ha tenido tiempo para trabajar con el equipo e intentar transmitir sus ideas. El experimentado entrenador destaca por imprimir en sus equipos intensidad y juego directo. Durante el parón también han podido recuperar a jugadores con molestias físicas. Además, aunque no haya comunicado oficial por parte del club, en el portal de la FFCV ya se refleja la tramitación de una nueva licencia para el equipo: Marcos Blasco llega al conjunto taronja. El jugador destaca por su versatilidad en la medular.

El Crevillente visita la Vall d’Albaida también con cambio de entrenador. Tras el empate de la última jornada contra el Hércules B (2-2), su entonces técnico, Aroca, fue cesado y el club entregó el banquillo a José Manuel Ruiz, quien la temporada anterior entrenó al CFI Alicante. El conjunto blanquiazul es el colista de la clasificación con 9 puntos. En sus filas cuenta con jugadores como Edu Latorre, Álex Blanco o el exatzeneta Llorenç Casas, entre otros. Será un duelo entre dos equipos que abren una nueva etapa con un objetivo común: cambiar la dinámica.

Andreu Serrano, jugador del Onitnyent 1931. / Ontinyent 1931 CF

El Ontinyent también vuelve a la competición el sábado visitando el Nou Camp de Morvedre para medirse al Atlético Saguntino a partir de las 17:00 horas. La contienda estará dirigida por Sergio Gómez Clares, asistido en las bandas por Francisco Ortiz Montesinos y José Vicente Cheza Boix. El Ontinyent 1931 llegó al parón tras derrotar al Villarreal C (0-1) en playoff y ahora tiene por delante dos duelos ante dos de los equipos de moda en esta categoría: Atlético Saguntino y Castellonense. La primera parada será ante los romanos. Los de Roberto Bas llegan en un buen estado de forma y con confianza tras cosechar buenos resultados en los últimos meses. Los blanc-i-negres han aprovechado la semana sin competición para reforzar su plantilla: vuelve a casa el extremo Pablo Francés. El joven jugador llegó en la temporada 2020/2021 al Clariano, en Primera Regional, y consiguió el ascenso a Preferente. Luego salió a La Nucía y volvió al Clariano para ser el máximo goleador del equipo en Tercera Federación durante la temporada 2023/2024. Este año arrancó la pretemporada con el equipo, pero no llegó a completarla. Ahora, club y jugador han vuelto a cruzar sus caminos para encarar la segunda fase de la competición con el objetivo de disfrutar y estar lo más arriba posible en la clasificación.

El rival del sábado es uno de los equipos más en forma de la competición. Actualmente, es segundo clasificado con 28 puntos y llega al duelo tras imponerse al Jove Español (0-1). Los romanos, dirigidos por Guillem Beltrán, cuentan en su plantilla con jugadores como Pablo Madrid o Adama Sangare, entre otros. Un duelo que promete intensidad y buen fútbol, en el cual ambos contendientes buscarán alargar sus buenas dinámicas.