El Ayuntamiento de Xàtiva indemnizará con casi 6.000 euros a una trabajadora tras un accidente en el colegio Attilio Bruschetti

Los hechos ocurrieron el 25 de febrero del ejercicio 2022, pasadas las nueve de la noche. Una trabajadora del servicio de limpieza sufrió diversas lesiones de consideración tras caerle encima una puerta metálica de notables dimensiones en el colegio público Attilio Bruschetti emplazado en Xàtiva.

La damnificada -tras contactar con un servicio de asesoramiento legal- presentó una reclamación por registro de entrada en el consistorio setabense el 27 de junio de este año. Y esta semana, la Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado aceptar la responsabilidad por los hechos e indemnizar con cerca de 6.000 euros -5.989,20 euros concretamente- a la operaria afectada por el accidente.

Así, en el dictamen aprobado por la JGL se considera que «existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Xàtiva, por haber quedado suficientemente acreditado que las lesiones que sufrió la afectada son consecuencia de un funcionamiento anormal del servicio público, consistente en un deficiente estado de mantenimiento y conservación de la puerta posterior del colegio CEIP Attilio Bruschetti, situada en la calle Beneficiència de Xàtiva».

Pruebas aportadas

Los integrantes de la mesa de la JGL estudiaron las pruebas aportadas por la reclamante, un informe de la Policía Local «en el que se confirma la realidad de los daños» e informes emitidos por el arquitecto técnico adscrito al departamento Gestión Técnica de Obras, Serveis Públics y Medio Ambiente; además de la resolución favorable de la aseguradora.

En el dictamen emitido por la JGL se aprueba que «en consecuencia, en base a las circunstancias manifestadas, se considera que queda suficientemente acreditada la existencia de nexo causal entre las lesiones que reclama la persona interesada, y el funcionamiento del servicio público y, por lo tanto, en este caso existe responsabilidad patrimonial de la Administración». El consistorio de la capital de la Costera se hará cargo del 41 % de la suma -2.500 euros en concepto de franquicia- y el resto será aportado por la firma aseguradora implicada en el incidente de acuerdo con la póliza de seguro civil suscrita.