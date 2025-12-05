El Belén Monumental de Xàtiva se renueva esta Navidad: dos figuras nuevas, puntos selfi e itinerario diferente

La Navidad ya espera a la vuelta de la esquina. Las ciudades se engalanan. Y en algunos municipios ya se preparan distintas actividades para atraer turistas y visitantes. Tal es el caso de Xàtiva, donde hoy se han presentado dos de los escenarios que más gente visitará durante las fiestas: el Belén Monumental y la exposición de muñecos de Playmobil.

En el primer caso, se han preparado diferentes novedades, después de varios ejercicios en los que no se habían registrado muchos cambios. Así, el montaje de este año cuenta con dos figuras totalmente nuevas -un camello de generosas dimensiones y una pastorcilla-, con tres personajes "restaurados" -el buey, la mula y un pastorcillo-, varios puntos selfi para que los visitantes pueden tomar fotografías para el recuerdo y un itinerario nuevo. De hecho, el usuario que durante los últimos haya visitado el belén se dará cuenta de que este año se entra de forma inversa.

Las nuevas figuras -y la restauración de tres personajes que ya estaban en el montaje- han corrido a cargo del artista fallero local Xavier Herrero. María Beltrán, concejal de Cultura Festiva, ha explicado hoy que "para nosotros la oferta de Navidad, que inauguramos este puente, es importante. Queremos potenciar el turismo y el comercial local por estas fechas. Hoy inauguraremos el belén. Hemos hecho una distribución diferente y tenemos dos piezas nuevas. Tenemos un recorrido donde le damos más protagonismo a muchas piezas. Ahora, se entra por la zona de Correos y la salida da al Jardín José Espejo. Tenemos dos figuras nuevas y se han restaurado tres más, que lo necesitaban. Queremos seguir trabajando así, presentar cada año nuevas piezas y restaurar las que lo demanden".

El Belén Monumental de Xàtiva se inaugura hoy. / Adrià Mancebo

"Aparte de la redistribución, vamos a ofrecer a la gente puntos selfi para que se hagan fotos. La era digital, el protagonismo de las redes sociales, forman parte de nuestro día a día. Tenemos que adaptarnos a esto, interactuar con el público que venga. Por ello, hemos creado, tres puntos selfi", ha añadido la concejala.

Por su parte, el alcalde Roger Cerdà, ha destacado que "más de 114.000 personas visitaron el belén el año pasado, es un número importante. Tal y como hemos hecho otros años, hemos avanzado la inauguración al puente para que la gente pueda venir. Agradecemos el trabajo de toda la gente implicada, técnicos y empresa contratada. Lo que queremos es invitar a la gente que visite el belén y venga a vivir la Navidad a la ciudad de Xàtiva. Hacemos un gran esfuerzo para tener la ciudad preparada para promocionar la ciudad de forma turística y comercial. Somos una ciudad de servicios, que necesita de la llegada de vecinos de nuestra comarca y de nuestra provincia; por eso hacemos una inversión importante".

Once dioramas en la exposición Playmobil

Junto al Belén Monumental, también se ha presentado hoy la exposición de figuras Playmobil que se escenifica en Sant Domènec. Es una cita ya asentada en el panorama del ocio navideño setabense, tras varias ediciones a sus espaldas. Raquel Caballero, concejal de Cultura, ha apuntado que "este año tenemos once dioramas, con más de 10.000 figuras. Volvemos a contar con personajes ilustres, que están escondidos. Jaume I, Ausiàs March, Tecla de Borja, José de Ribera el "spagnoletto", Lidia Sarthou y Teresate 'la cadireta'. El año pasado hicimos un juego con la gente para que encuentre los personajes. Se hará un sorteo con la gente que haya ganado con tres cajas de Playmobil".

Roger Cerdà, Miguel Soro, Raquel Caballero y María Beltrán, en la inauguración de la exposición Playmobil. / Adrià Mancebo

La batalla de Zama, una ciudad victoriana o un trasatlántico son algunas de las temáticas de los montajes. La exposición se inaugura esta tarde y se podrá visitar hasta el 6 de enero. La entrada al evento es gratuita. Este año hay un espacio de venta de muñecos y un photocall. Todo lo recaudado en las ventas se dará a una entidad social.

Entre los personajes también se encuentra un muñeco del pintor y exciclista Miguel Soro, presente en un diorama de una competición ciclista. El artista ha estado presente en la presentación: "Paramíi es un orgullo, mi hija está super alegre. Yo intento llevar el nombre de Xàtiva por todo el mundo".