La Casa del Delme ofrece una programación especial de Navidad con actividades para todos las edades
El espacio municipal de Ontinyent contará cuatro propuestas que incluyen un taller de casetas de navidad, un “vermut musical”, un cuentacuentos y una actividad interactiva en inglés
La Casa del Delme de Ontinyent se prepara para vivir su primera Navidad con una programación especial de actividades para todas las edades, que incluye talleres creativos, cuentacuentos, música y una actividad interactiva y teatralizada en inglés. La regidora coordinadora de la Casa del Delme, Sayo Gandia, destacaba que esta es "la primera programación navideña de un espacio que ya ha demostrado su capacidad para generar comunidad y dinamizar el día a día del barrio. Hemos diseñado actividades variadas que reflejan lo que queremos que sea la Casa del Delme, un lugar vivo, abierto y donde todas las personas encuentren su espacio". Gandia incidía también en el componente participativo de unas propuestas “con las que continuamos apostando por actividades que inspiran creatividad, fomentan las relaciones sociales e invitan a compartir momentos. Es una programación que vuelve a mostrar la versatilidad del centro y de cómo puede adaptarse a todos los públicos".
La programación empezará el martes 9 de diciembre a las 18:00 horas con el taller Caseta de Navidad, una actividad recomendada a partir de 10 años donde las personas participantes podrán decorar su propia caseta navideña elaborada con galletas. Las plazas son limitadas y hace falta inscripción previa en el teléfono o WhatsApp de la Casa del Delme (677124990) en horario de 9:00 a 14:30 horas. El martes 16 de diciembre a las 18:00 horas tendrá lugar un cuentacuentos especial de Navidad, con una sesión es gratuita hasta completar aforo y dónde propondrá un rato de música, villancicos, juegos y relatos para compartir en familia.
La música también formará parte de la programación con el Vermut Musical de Bienvenida a la Navidad, previsto para el 17 de diciembre a las 19:00 horas. La actividad, gratuita con invitación, ofrecerá degustación de platos y vermuts en un ambiente distendido y navideño para dar la bienvenida en las fiestas, combinando gastronomía y socialización.
Finalmente, el sábado 20 de diciembre a las 10:00 horas llegará el cuentacuentos teatralizado en inglés "Where is Santa?", una actividad gratuita hasta completar aforo que invitará los más pequeños a participar en una aventura interactiva con juegos, cartas y la visita sorpresa de Santa Claus. En palabras de Sayo Gandia, "la Casa del Delme es un espacio que crece con las personas que lo visitan. Es flexible, dinámico, abierto y diverso. No es un centro cerrado ni un espacio únicamente temático: es una casa común donde las ideas circulan y las experiencias se comparten. Esta programación de Navidad es una invitación para que más vecinos y vecinas descubran su esencia", concluía.
