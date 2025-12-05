L'Alcúdia de Crespins clausura un vertedero incontrolado tras las quejas vecinales

El Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins ha clausurado un vertedero incontrolado en unos solares situados en la zona del Batán, en las proximidades del cementerio municipal y junto a unas viviendas, tras la queja de un vecino. El Seprona avisó al consistorio, que procedió a limpiar el terreno, en el que se acumulaban escombros, muebles viejos, enseres y otros residuos vertidos por la gente de forma incontrolada y en un lugar no permitido, según han confirmado fuentes municipales.

El vecino que alertó de los hechos, cuya vivienda linda con los terrenos en los que se acumulaban los vertidos, denunció la problemática varias veces ante el ayuntamiento. Dada la falta de respuesta municipal, el afectado acudió al Síndic de Greuges, que ha reprendido al consistorio por no remitir el informe solicitado por el defensor del pueblo valenciano sobre la respuesta de la entidad municipal a la queja del vecino, que expuso el estado de abandono y desatención de varios terrenos colindantes a su casa. El Síndic de Greuges, tras agotarse el plazo sin que el ayuntamiento remitiera el informe, ha advertido del “incumplimiento” de la corporación municipal.

Esteban Arnau, concejal de l'Alcúdia de Crespins. / Ajuntament l'Alcúdia Crespins

Desde el ayuntamiento, preguntados por Levante-EMV por esta denuncia y la situación de los terrenos abandonados, han asegurado que la zona se ha limpiado. El concejal del área, Esteban Arnau, ha explicado que, tras la queja del vecino, el Seprona de la Guardia Civil avisó al ayuntamiento y acudieron a inspeccionar los terrenos para comprobar la situación. El regidor reconoce que la parcela se había convertido en un vertedero incontrolado en el que el vecindario depositaba residuos. “Allí había de todo. Escombros, muebles viejos, enseres y otros residuos que la gente tiraba. Los terrenos están en un camino de difícil acceso, escondidos detrás de viviendas, en la zona que conocemos como el Batán, junto al cementerio”, señala Arnau, que confirma que las parcelas “son privadas, no son de titularidad municipal. Son los terrenos que ocupó una fábrica de ladrillos ya desaparecida y que ahora son de una entidad bancaria o la Sareb”.

Carteles de aviso

Tras el aviso del Seprona, “limpiamos toda la zona, retiramos todos los residuos y enseres y colocamos unos carteles para avisar a la ciudadanía que allí no se pueden depositar vertidos”, apunta Esteban Arnau. El regidor de Servicios Municipales también explica que “clausuramos el vertedero y adecuamos los caminos. Cerramos varios accesos irregulares a las parcelas, dejando solo el acceso principal que utilizan los vecinos que residen en esta zona”, detalla el edil. Además, apunta que la Policía Local “patrulla por la zona, entra varias veces por allí para controlar que no haya vertidos”. Arnau señalaba que al ser una propiedad privada “no podíamos actuar inicialmente, hasta que pudimos hacerlo hace unos tres meses”. Arnau reconoce la falta de respuesta al Síndic de Greuges. “Nosotros respondimos al Seprona, que fue el que nos avisó. Comunicamos que se había limpiado todo, pero puede ser que al Síndic no le respondiéramos”.

El alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, también aseguró que se había actuado y que los terrenos ya estaban limpios. “Se ha desbrozado y se ha limpiado todo. Las parcelas municipales y las que son privadas, a las que ya les pasaremos el cobro por la actuación realizada”, concluía el primer edil.