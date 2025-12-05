El Olímpic buscará ante el Calpe la cuarta victoria consecutiva

El CD Olímpic recibe este sábado, a las 16.30 horas en La Murta, al Calpe en partido de la Lliga Comunitat, con la moral reforzada tras encadenar tres victorias consecutivas. El entrenador local, José Manuel Rueda, ha destacado que “el estado de ánimo siempre suele cambiar. Hace ya tiempo que las cosas no estaban saliendo tan mal como parecían. Lo único que nos estaba faltando era que la pelota entrase y yo creo que ahora mismo estamos en la dinámica que el equipo ha cogido esa confianza”.

Pese al buen momento, el técnico ha subrayado la necesidad de no caer en la relajación: “Igual que el otro día hicimos muy buen partido y venimos con unas sensaciones muy buenas, si el sábado nos confiamos, nos pueden pintar la cara muy fácil”. Y ha alertado del peligro de mirar la tabla: “Claro que a veces desconfiamos o difundimos el que vamos a sumar la cuarta, el Calpe está mal clasificado. Al final los partidos se tienen que jugar y sí que es verdad que la clasificación ahora dice que el Calpe está ahí abajo metido, pero es que no te puedes confiar porque este año la verdad que se ha hecho un equipo bastante joven”.

Sobre el rival, Rueda ha definido al Calpe como “un equipo muy dinámico, mucha gente joven” y ha pronosticado “un partido muy vistoso porque es un equipo que intenta jugar, hace cosas muy buenas, pero sí que es verdad que los resultados no le están acompañando. Y nosotros, ya te digo, tenemos que estar preparados para todo porque es un equipo que te puede dar un susto”.

En el capítulo físico, el entrenador del conjunto de Xàtiva ha confirmado que “Migue Aracil no va a llegar, todavía no ha completado nada con el equipo”, mientras que Vaquero entrará en la convocatoria. Quedan también fuera Nico, muy recuperado; Emilia, por enfermedad, y es duda Mullor por asunto propio.

Rueda ha valorado además el cambio de sistema utilizado en la última jornada: “Es una cosa que ya la temporada pasada intentamos meterlo al principio. Es verdad que el sistema necesita entrenarse y coger algún tipo de concepto […] Es verdad que el otro día se puso mucho empeño, se trabajó mucho y la verdad es que salió bastante bien”.

El partido ante el Tous de La Nostra Copa se jugará el miércoles 17 de diciembre desde las 20.30 horas.

Duelo en la parte baja

El Benigànim recibe este sábado a las 16:30 horas al Mutxamel, en un partido entre dos rivales situados en la parte baja de la tabla. Los de la Vall d'Albaida parece que han roto con la mala racha y tras varias jornadas positivas han dejado el farolillo rojo, que ahora ocupa, precisamente, su próximo rival, el Mutxamel. El Benigànim es tercero por la cola y sigue necesitando buenos resultados para escapar de la zona de peligro.

L'Olleria, por su parte, jugará a domicilio y este sábado a las 17 horas visita al Torrevieja. Un partido, a priori, complicado para los de la Vall d'Albaida, que visitan al segundo clasificado en la tabla. Los alicantinos buscarán un triunfo que les mantenga en la zona alta y no los aleje del líder, Benidorm. L'Olleria, con una victoria y dos empates en las últimas tres jornadas, tratará de seguir puntuando y mantener la posición en la tabla. Es séptimo con 17 puntos, diez menos que el primer clasificado.