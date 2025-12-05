El Palau de la Vila de Ontinyent presenta el libro en braille de las Embajadas de Moros y Cristianos

El Palau de la Vila de Ontinyent acogió el pasado jueves la presentación del libro en braille del texto de las Embajadas de Moros y Cristianos, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad celebrado esta semana. El acto contó con la participación de representantes del Ayuntamiento, la Sociedad de Festeros, la ONCE y personas vinculadas a la iniciativa, así como la lectura inaugural del texto en braille a cargo de Pau Segura.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, recordaba que "las fiestas, ya de interés turístico internacional, tienen que ser más inclusivas que nunca", y citaba acciones realizadas en años anteriores, "como el cartel diseñado por el Centro Ocupacional o el llamamiento con participación de sus usuarios". Según afirmó el primer edil, "con este libro en braille se da uno un paso más en la dirección correcta, unas fiestas para todo el mundo que no dejan nadie al margen". Rodríguez animaba a Pau Segura "a convertirse en futuro embajador y ser el primero al declamar los versos de Cervino en braille en el Día de las Embajadas”.

La abanderada de la Embajada de Abencerrajes en 2024, Mar Padrino, explicaba que "la idea nació hace dos años después de escuchar una lectura de Pau Segura de un fragmento adaptado del tríptico de su embajada". Padrino recordaba "la emoción del momento en que Pau leyó el texto adaptado y como aquel instante dio forma al proyecto de acercar los textos de Cervino a las personas invidentes”. Agradecía la implicación de la ONCE, el Ayuntamiento de Ontinyent y la Sociedad de Festeros y afirmaba que "esta edición permite que unos textos escritos el 1860 y que forman parte del patrimonio de la fiesta y de la ciudad acontezcan accesibles y continúan vivos para todo el mundo".

El presidente de la Sociedad de Festeros, Ricardo Calabuig, calificaba el acto de "privilegio" y destacaba que "este nuevo libro hace que las fiestas avanzan un paso más en inclusividad". Felicitaba a la Fundación ONCE "por hacer posible la edición" y subrayaba que "esta publicación aumenta el patrimonio literario festivo, a la vez que permite que las personas invidentes tengan acceso a un texto tan emblemático como el de las Embajadas”. Calabuig reconocía la determinación de Mar Padrino "para impulsar la iniciativa e insistía en la importancia de romper barreras, recordando que la fiesta es cultura, pero también humanidad".

Por su parte, Enrique Llin, presidente del Consejo Territorial de ONCE Comunidad Valenciana, subrayaba "la relevancia que la presentación tuviera lugar justo después del Día Internacional de las Personas con Discapacidad" y reivindicaba los derechos del colectivo, a la vez que reconocía "el esfuerzo de todas las personas que trabajan para mejorar la inclusión". Recordaba también que "este año se conmemoran los 200 años del sistema braille, una herramienta que ha facilitado enormemente la autonomía de las personas ciegas y que se ha adaptado a los nuevos tiempos gracias a su versatilidad y compatibilidad con las tecnologías actuales".

El acto también contaba con la presencia de la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, quien explicaba que el texto será depositado inicialmente al Museo Festero para que pueda ser consultado por todas las personas interesadas.