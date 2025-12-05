El PP critica que el Ayuntamiento de Xàtiva devuelva 20.000 euros para mayores dependientes
Los populares lamentan el reintegro de fondos a la Generalitat por no "justificar correctamente la subvención del contrato programa"
El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado que el Ayuntamiento ha tenido que devolver 21.558,39 euros a la Generalitat Valenciana —21.300,45 € de principal y 257,94 € en intereses— correspondientes al servicio del Centro de Día para personas mayores en situación de dependencia, "tras no haber sido capaces de justificar correctamente la subvención del Contrato Programa de Servicios Sociales 2024".
Invocando el Decreto 2025-2423, los populares señalan que el propio gobierno de Roger Cerdà "reconoce mediante una minoración voluntaria que no justificó los gastos del Centro de Día incluidos en la Ficha 7.1 del contrato-programa, por lo que la Dirección Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives se ha visto obligada a revocar parte de la ayuda y exigir su reintegro".
El portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha calificado lo ocurrido como “otro ejemplo más de la dejadez, la falta de gestión y la absoluta descoordinación del gobierno socialista en un área tan sensible como Servicios Sociales”.
Según Sanchis, “hablamos de dinero destinado a nuestros mayores dependientes, a mejorar su atención y el funcionamiento del Centro de Día. Es inaceptable.”
La resolución autonómica, fechada el 13 de noviembre de 2025, confirma la revocación parcial de la ayuda y obliga al Ayuntamiento a devolver el importe a la Generalitat. El alcalde Roger Cerdà emitió el decreto aceptando el reintegro el 2 de diciembre de 2025, "reconociendo de hecho que el Ayuntamiento no llegó a ejecutar ni justificar la totalidad de los fondos asignados", apuntan desde el PP.
Para el Partido Popular, este episodio “vuelve a demostrar que Xàtiva está pagando muy caro la falta de gestión del PSOE”. Sanchis recuerda que no es la primera subvención que se pierde en el área social y alerta de que “la atención a los mayores dependientes necesita más atención, pero el gobierno actual del Sr. Cerdá tiene otras prioridades”.
