El primer premio del 70º Salón Nacional de Fotografía Ciutat de Xàtiva se va a Cádiz
Afsa desvela el palmarés del certamen, que sitúa como vencedor a Rubén Vázquez por la colección "Transpool". Francisco Fuster (La Palma) y Héctor Javier Martín (Cocentaina) completan el podio de este año
La Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats (AFSA), con el patrocinio del Ayuntamiento de Xàtiva, celebró el pasado sábado 29 de noviembre el fallo presencial de la 70ª edición del Salón Nacional de Fotografía en el Centre de Cultura de Xàtiva (CCX).
Tras una intensa jornada de debate y análisis, el jurado ha seleccionado las colecciones ganadoras que formarán parte de la historia de este longevo certamen.
La jornada comenzó a las 9:30 h con un encuentro social, seguido por la sesión de deliberación, a las 11:00 h. En ella, el jurado evaluó las colecciones finalistas en su formato físico, valorando, entre otros aspectos, su interés artístico, la calidad técnica, la coherencia narrativa o el acabado de la impresión, sellos distintivos de este concurso.
El jurado ha decidido otorgar el primer premio a la mejor colección del salón a Rubén Vázquez Trujillo, de La Línea (Cádiz), por "Transpool". El segundo premio ha recaído en Francisco Fuster, de la Palma, por "Éxodo Interior", mientras que el tercer clasificado ha sido Héctor Javier Martín, de Cocentaina, por la colección "Crónica silenciosa del oficio del pastor patagónico". Por último, completa el palmarés el setabense Eduard Francés Sanchis, que ha recibido el premio social por su obra "Camino y naturaleza".
El acto culminante del certamen tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre de 2025 a las 18:30 horas, con la inauguración oficial de la exposición en la Casa de Cultura. Durante el evento, se procederá a la entrega de premios a los autores galardonados. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 16 de enero de 2026.
Gran nivel de las obras
AFSA felicita a los autores finalistas, especialmente a los que han resultado premiados en esta ocasión y agradece su participacion en el Salón a todos los autores presentados, a los miembros del jurado, a los socios y público participante y a los colaboradores, tanto socios implicados como al personal de Cultura del Ayuntamiento, Correos, Boscà Gràfics, Cuadros Azahar, Restaurantes "El Retorno" y "Les Brasses" por contribuir a su excelente desarrollo.
Desde la organización se destaca el nivel de las obras y la recuperación del número de autores presentados, consolidando el Salón como un referente de la fotografía de autor en España.
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa
- El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
- Investigan si la niña de 6 años sedada en la clínica de Alzira falleció por una sepsis causada por un anestésico contaminado
- Árboles más grandes, pavimento de granito y aceras despejadas: así será la nueva calle Colón
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Pisos nuevos a 161.000 euros y a un paso de la playa: el municipio de Valencia con vistas privilegiadas y oferta de obra nueva
- Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta