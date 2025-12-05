El primer premio del 70º Salón Nacional de Fotografía Ciutat de Xàtiva se va a Cádiz

La Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats (AFSA), con el patrocinio del Ayuntamiento de Xàtiva, celebró el pasado sábado 29 de noviembre el fallo presencial de la 70ª edición del Salón Nacional de Fotografía en el Centre de Cultura de Xàtiva (CCX).

Tras una intensa jornada de debate y análisis, el jurado ha seleccionado las colecciones ganadoras que formarán parte de la historia de este longevo certamen.

La jornada comenzó a las 9:30 h con un encuentro social, seguido por la sesión de deliberación, a las 11:00 h. En ella, el jurado evaluó las colecciones finalistas en su formato físico, valorando, entre otros aspectos, su interés artístico, la calidad técnica, la coherencia narrativa o el acabado de la impresión, sellos distintivos de este concurso.

El jurado ha decidido otorgar el primer premio a la mejor colección del salón a Rubén Vázquez Trujillo, de La Línea (Cádiz), por "Transpool". El segundo premio ha recaído en Francisco Fuster, de la Palma, por "Éxodo Interior", mientras que el tercer clasificado ha sido Héctor Javier Martín, de Cocentaina, por la colección "Crónica silenciosa del oficio del pastor patagónico". Por último, completa el palmarés el setabense Eduard Francés Sanchis, que ha recibido el premio social por su obra "Camino y naturaleza".

Mejor colección y premiadas. / AFSA

El acto culminante del certamen tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre de 2025 a las 18:30 horas, con la inauguración oficial de la exposición en la Casa de Cultura. Durante el evento, se procederá a la entrega de premios a los autores galardonados. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 16 de enero de 2026.

Gran nivel de las obras

AFSA felicita a los autores finalistas, especialmente a los que han resultado premiados en esta ocasión y agradece su participacion en el Salón a todos los autores presentados, a los miembros del jurado, a los socios y público participante y a los colaboradores, tanto socios implicados como al personal de Cultura del Ayuntamiento, Correos, Boscà Gràfics, Cuadros Azahar, Restaurantes "El Retorno" y "Les Brasses" por contribuir a su excelente desarrollo.

Desde la organización se destaca el nivel de las obras y la recuperación del número de autores presentados, consolidando el Salón como un referente de la fotografía de autor en España.