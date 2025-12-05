¡Estamos que nos salimos! Este puede ser el comentario más habitual estos días entre los aficionados del Olímpic después de tres victorias consecutivas; la última, además, ante un rival “de los de arriba”, como es el caso del Independiente.

El equipo ha escalado puestos, ha marcado goles y ha ganado crédito. Tanto los que ya estaban como los últimos en llegar empiezan a destacar por su rendimiento, y casi me atrevo a dar cinco o seis nombres de los once en la previa…

Miramos hacia arriba. Ha cambiado el ánimo de todos, eso es evidente. Espero que, sobre todo, haya cambiado en los jugadores y en el cuerpo técnico, porque merecen abrazos y palmaditas ahora, ya que también han aguantado caras serias y dudas cuando las cosas se han torcido.

En el fútbol todo es efímero y depende de los resultados. Por eso, aunque estas jornadas nos han dejado claro que quizá hemos dudado demasiado, que es lícito pensar y hablar de la Promoción de Ascenso y que, si se pierde, no es el fin del mundo, también es cierto que hay que aprovechar el viento a favor cuando sopla.

No sabemos estar sin meter presión y ahora, este sábado, contra el Calpe, un equipo mal clasificado, ya damos por segura la cuarta victoria consecutiva. Se la exigimos al equipo.

Y es que son sumas fáciles: hay que sumar tres puntos. Una vez sumados, esperar: igual o más cerca de algunos, igual o más lejos de otros. Se juega mañana, recuerden.