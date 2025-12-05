Una vecina de Ontinyent recibirá 3.465 euros tras caerle una placa en el Centro Cívico Sant Josep

Una vecina de Ontinyent recibirá un total de 3.465 euros tras presentar una reclamación por registro de entrada en el Ayuntamiento de Ontinyent a raíz de las secuelas sufridas por un accidente que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2023 en el Centro Cívico Sant Josep, después de que le cayera encima una placa de escayola. La damnificada presentó su reclamación el 6 de junio del año pasado y, el pasado 27 de noviembre, la Junta de Gobierno Local (JGL) aprobó pagar la citada suma, una vez analizado lo sucedido y estudiada toda la documentación aportada.

La vecina afectada demandó en un principio un importe de 19.149,34€, pero luego aceptó la reducción del mismo -realizada por la aseguradora implicada en el proceso- hasta los 3.465 euros finales. Los hechos se produjeron a las diez de la mañana, cuando se desprendieron dos placas de escayola del techo desmontable del Centro Cívico del barrio de Sant Josep.

La reclamante era usuaria habitual del taller de Nuevas Tecnologías que se impartía en el citado centro, y en el momento del siniestro transitaba por debajo de la zona por la que se desprendieron las placas, cuando recibió un golpe en el brazo derecho a la altura del codo que le provocó diversos daños físicos.

En un principio, la reclamación se fijó en 400 días de daños, con unas secuelas en el codo derecho. Sin embargo, los miembros de la JGL estudiaron la documentación presentada por la responsable del Centro Cívico y la aseguradora implicada, que estimó una indemnización de 3.456,62 euros, «cuestionando la cuantía por los motivos que los daños se produjeron en el mes de noviembre y la persona reclamante permaneció un periodo aproximado de seis meses sin acudir a consulta médica».