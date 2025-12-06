Acabar el campanario de San Agustín

La Associació Esportiva Murta, con la proactividad de su presidente Javier García Paños, presentó el viernes 28 de noviembre su calendario solidario, que edita, con gran éxito, en los últimos años. El acto, con un lleno absoluto, tuvo lugar en el auditorio de la antigua iglesia del convento agustino para conmemorar el 35 aniversario del derrumbe de la torre campanario, ocurrido a principios de 1990, rememorando el suceso con imágenes y crónicas incluidas en el calendario.

El 18 de enero de 1990, hacia las diez de la mañana, se derrumbaba sobre la vía pública el campanario de la iglesia del antiguo convento de los agustinos en Xàtiva -conocida popularmente como de San Agustín-, arrastrando con él parte del edificio del templo y, milagrosamente, sin causar ninguna desgracia personal, todo y que había, aquella mañana, una inspección del edificio, a cargo de operarios municipales, que no había comenzado, y pese a la cercanía de un centro escolar, entre las calles de Sant Doménec y Sant Agustí, en el que a esas horas acaba de finalizar la entrada de los alumnos.

La respuesta de las administraciones en este Bien de Relevancia Local (BRL) se puede considerar que fue acertada. Aunque con algunos retrasos, el conjunto se restauró y se adecuó como centro cultural y conservatorio de música. En el debe de esta actuación quedó la no conclusión de la obra del campanario y, muchos años después, la silueta de la que fuera una de las torres más características del perfil del conjunto histórico de Xàtiva, que, figuradamente, se podía casi tocar desde el Bellveret y la costa del Castell, sigue sin recuperarse. En el lugar del barroco último cuerpo del campanario se aprecia hoy una construcción provisional con muros de ladrillos enmohecidos y hierros oxidados.

En aquel año 1990, unos meses después, también se produjo el hundimiento del campanario de la iglesia de Sant Miquel Arcàngel de Murla, en la provincia de Alicante, y en este caso sí que hubo que lamentar la muerte de dos personas. La Generalitat Valenciana, aunque con un resultado polémico -por el retraso en las obras y la estética moderna poco acorde con la de la iglesia fortaleza del siglo XVI declarada, además, Bien de Interés Cultural (BIC)- sí que reconstruyó por completo el campanario, alojando de nuevo sus campanas.

En el campanario del monasterio de Santa Ana y Magdalena de las Clarisas de Lorca, resquebrajado totalmente por los terremotos del año 2011, la reconstrucción fiel mediante el uso de fotografías, con una mejor calidad de construcción, resistencia sísmica y sistemas de eficiencia energética fue posible gracias a una campaña -del céntimo solidario- de “crowdfunding” o micromecenazgo entre colectivos, logrando recoger más de dos millones de euros.

Las ciudades turísticas, y las que creen en su vocación turística, tienen un especial cuidado en conservar y restaurar sus torres y campanarios porque dotan de una personalidad propia a sus conjuntos históricos y permiten la subida de los visitantes para contemplar hermosas panorámicas, con la posibilidad de obtener ingresos que ayuden a su conservación y mantenimiento. Por eso, en el aniversario de aquel triste suceso, cabe con más fuerza la reivindicación de la recuperación completa de la torre campanario de San Agustín, como parte del skyline histórico de la Xàtiva antigua formado por las torres del castillo, los calvarios alto y bajo, el campanario y cúpula de la Seu y los barrocos de Sant Josep, de la Merced, Santos Juanes, el restaurado al románico original de Sant Pere, o las espadañas de Santa Clara, Sant Onofre, el nou, Capuchinos, Consolación, Sant Francesc y ¿Sant Doménec? La masiva afluencia, colaboración e interés en el acto de homenaje celebrado invita a sondear e intentar fórmulas colectivas solidarias para sufragarlo.