Caixa Popular ofrece un «traje a medida» financiero para cada empresa

La Costera tiene un gran potencial de crecimiento económico y de atracción de la inversión, pero debe fortalecer y diversificar su tejido empresarial. «La comarca necesita mucha más industria», defendió Josep Llopis, director de zona en Caixa Popular, en el foro Más que Empresas de Levante-EMV, que acogió el hotel-restaurante Montsant de Xàtiva. Actualmente, el sector comercial representa un 70 % en el ecosistema productivo, mientras que el industrial supone un 15 %. Las nuevas grandes infraestructuras que se van concretando en el territorio, con la inminente llegada del AVE, el impulso de las nuevas tecnologías, las industrias auxiliares de grandes empresas que están en la zona y contar con las herramientas financieras adecuadas abren un abanico de oportunidades.

¿Cuál es el papel de Caixa Popular en esta transformación? «Una empresa que tiene la capacidad de financiarse adecuadamente le va a resultar mucho más fácil continuar su camino empresarial y su proyecto», defendió Llopis. La institución bancaria, una cooperativa de socios de trabajo con 48 años de historia y 84 oficinas en la provincia de Valencia y el norte de Alicante, abrió su oficina número 4 en Xàtiva. «Fue una de las primeras porque pensábamos que para ser la entidad valenciana de referencia teníamos que estar en la Costera», dijo.

Con la filosofía de apostar por «una banca de clientes, no de productos», que escucha sus necesidades, han desarrollado las herramientas financieras que verdaderamente son útiles para las compañías del territorio. Como un «traje a medida», destacó el director de zona en Caixa Popular, que más se adapta a cada negocio para que esté financiado adecuadamente. «Esto ayuda mucho en ese desarrollo y crecimiento de la zona y también de cada una de las empresas», aseguró.

Llopis subraya el papel de las alianzas con las compañías y las entidades públicas locales

En este sentido, Llopis citó varios ejemplos de herramientas financieras concretas que pueden funcionar con éxito en la comarca. «En la Costera, hay muchos municipios que tienen una población de menos de 10.000 habitantes. Tenemos un convenio con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) para que estas poblaciones se puedan acoger a una linea de financiación de despoblación en condiciones muy competitivas y que van con el aval de Saeca», compartió.

Además, el director de zona en Caixa Popular explicó que para cada sector y cada empresa utilizan herramientas y servicios diferentes. Como es el caso del sector agrícola, que también tiene su importancia en la Costera y que está viviendo un momento de transformación. «Necesita ese traje a medida que nosotros ofrecemos y que permite a las empresas tener la financiación adecuada y que esta no sea un problema sino una herramienta para ayudarla en su recorrido», apuntó.

Sinergias

Durante el foro, asimismo, Llopis subrayó la importancia de explorar alianzas con empresas y entidades públicas locales, por su capacidad de «aportar mucho valor». «Algunas de las alianzas que tenemos son también con empresas que dependen de la administración y que ayudan a canalizar subvenciones destinadas a la zona. Esto ha posibilitado que empresas de esta comarca y de otras pudieran tener financiaciones al 0 %, hasta incluso a fondo perdido, a través de fondos Next Generation o del Ministerio de Agricultura», explicó. Caixa Popular está comprometida con impulsar estas sinergias.

La institución financiera promueve una política basada en principios cooperativos que priorizan la cercanía, la sostenibilidad y el apoyo a quienes forman parte del territorio: familias, empresas y comercios. Su propósito es contribuir al desarrollo económico y social de todos los territorios de la Comunitat Valenciana.