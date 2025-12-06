La criminalidad sigue al alza en Xàtiva con 1.098 delitos hasta septiembre

Dos vecinos de Ontinyent han sido detenidos esta semana tras pillarlos “in fraganti” cuando intentaban robar en un bar de Albaida. En Rugat robaron dos coches de un garaje privado situado en una vivienda y se produjeron varios intentos de robos en casas de este pueblo de la Vall d’Albaida. En Xàtiva han identificado a un ladrón que actuaba en comercios y fue interceptado en una perfumería. Son los últimos casos de delincuencia registrados en el territorio y que van en consonancia con el repunte oficial de las infracciones en Xàtiva al final del tercer trimestre de 202. En Ontinyent, en cambio, el indicador ha descendido.

La criminalidad convencional ha crecido un 12,7% en la ciudad setabense entre enero y septiembre, con 917 casos, un centenar más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en Ontinyent cae un 10%, hasta los 564 delitos, 64 menos que en 2024. Si se tiene en cuenta la ciberdelincuencia, las infracciones penales bajan un 13% en el municipio de la Vall, con 732 al final de septiembre (-109), mientras que suben un 10% en el de la Costera, sobrepasando el millar, con 1.098 (+102). Los delitos de lesiones se han incrementado un 50% en la capital de la Vall d’Albaida y un 31% en la de la Costera. En Ontinyent se elevan a 15, cinco más que los 10 registrados en el mismo periodo del año anterior, 2024, y en Xàtiva pasan de 16 a 21.

En ninguna de las dos ciudades se han producido homicidios o asesinatos -en Ontinyent hubo uno en 2024-, pero son subrayables los delitos contra la libertad sexual, que se incrementan en las dos localidades, con 13 y 6 casos respectivamente. En la primera ciudad destacan las 6 violaciones, dos más que en 2024 y hubo otras 7 agresiones. En Xàtiva no se registra ninguna violación, frente a las 4 del año anterior, pero las agresiones contra la libertad sexual pasan de una a 6.

Los robos en domicilios y establecimientos bajan en Ontinyent y suben en Xàtiva, donde los 76 de este año, 27 más que el anterior, suponen un aumento del 55%. En la capital de la Vall bajan un 15,7%, con 70 robos, 13 menos que en 2024. Los robos con violencia siguen la misma tendencia, crecen en la capital de la Costera y bajan en la de la Vall, con 14 y 5 sucesos, respectivamente. Los hurtos se elevan a 266 en Xàtiva, 33 más que el año anterior, y en Ontinyent bajan a 96. En 2024 hubo 125 delitos de hurto. Las dos ciudades han visto como aumentan las sustracciones de vehículos y de las 8 que registraron ambos municipios en 2024 pasan a 14 en Ontinyent y 10 en Xàtiva. El tráfico de drogas también se incrementa, un caso más en las dos ciudades, con 6 delitos en la de la Vall y la mitad, 3, en la de la Costera. El resto de casos de criminalidad repunta también en Xàtiva en el tercer trimestre de este año, un 6,5%, con 521 sucesos, 32 más que en 2024; y en Ontinyent bajan a 345 (-9,4%), con 36 delitos menos.

La cibercriminalidad va a la baja. Las infracciones penales cometidas por vía informática y digital se reducen un 21% en Ontinyent, con un total de 168 delitos registrados, mientas que en Xàtiva bajan a 181, aunque las estafas informáticas aumentan en 12 en la capital de la Costera, hasta los 163 casos. En Ontinyent se han registrado 155 estafas, 48 menos que en 2024.

Pese a algunos de estos datos negativos, ambas ciudades se encuentran entre las valencianas más seguras, según el último balance sobre seguridad ciudadana. Así, Xàtiva y Ontinyent se situaban por debajo de la media provincial y autonómica en los delitos cometidos por cada 1.000 habitantes. En la capital de la Costera eran 46 delitos y en la de la Vall, 30. La media provincial ascendía a 55 casos por cada 1.000 habitantes y la autonómica se situaba en 52 delitos.

Los datos han sido recabados por la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y locales, que han reportado las cifras al Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.