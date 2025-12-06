José Luis Gijón: "Es la industria la que va a garantizar el futuro"

Cintillo Foro Más que empresas La Costera. / ED

José Luis Gijón Segrelles, presidente de la Mancomunitat de La Costera-Canal participó el pasado lunes 1 de diciembre en la mesa redonda del Foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV y moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia. Gijón recalcó que la Mancomunitat está formada por 19 municipios pero que, además, también tienen muy presente a Canal de Navarrés, que para ellos es "comarca hermana".

"De hecho tenemos un proyecto común que es por Medio del Pacte Territorial", explicaba. En este pacto se tratan temas como la despoblación presente en algunos muncipios por la distancia y porque, aunque las zonas tienen gran potencial, la zona en la que están ubicadas no llama la atención.

El potencial al que se refirió el presidente es el turismo: "en el tema de turismo, en Navarrés se sustenta muchísimo". Añadió que si queremos ser comarcas y provincia que demuestra bastante la implicación de ambas administraciones, tanto de la Diputación de Valencia como de la Mancomunitat, debemos apostar por las empresas, la industria.

Industria, elemento clave

"La industria es la que va a garantizar que en el futuro se sostenga y que haya unas calidades de vida mínimas y que la gente pueda vivir". Gijón afirmó que, desde la Mancomunitat, lo que pretenden es, por medio del Pacte, intentar ser un punto de unión entre las empresas que conocen y la parte política ya que, "¿por qué no la Mancomunitat como instrumento como nexo de unión?".

Desde el organismo ya han realizado algunas reuniones con algunas empresas pero, lo que pretenden es que, al final, administraciones como por ejemplo la Diputación, tengan como punto de referencia a las mancomunidades, en este caso la de la Costera, para buscar esos objetivos comunes, como la búsqueda de falta de trabajadores.

"Hay mucha gente formada, pero tal vez no es lo que se necesita en esta comarca. ¿Por qué no nos sentamos y vemos que trabajos, que diseño de proyecto futuro tenemos para nuestra provincia o para nuestra comunidad?", se preguntaba el presidente.

Concluyó su intervenció refiriéndose a que la falta de oportunidades que se ofrecen provoca que la gente se vaya fuera y, por eso, "es fundamental tener mesas de reuniones, tener puntos en común con las empresas y la administración pública y diseñar ese camino".