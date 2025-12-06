Natàlia Enguix anuncia la creación de una nueva Oficina Comarcal en Xàtiva

Cintillo Foro Más que empresas La Costera. / ED

La vicepresidenta primera y diputada de Comarcalización de la Diputació de València, Natàlia Enguix, anunció en Xàtiva la transformación de la actual oficina de gestión tributaria —situada en la Albereda de Jaume I— en una Oficina Comarcal plenamente adaptada al modelo de descentralización que está impulsando el área de comarcalización de la corporación provincial. Enguix explicó que esta nueva estructura forma parte del proyecto provincial de oficinas comarcales, concebido para acercar los servicios de la Diputació a los municipios mediante la incorporación de asistencia técnica, jurídica, socioeconómica, de igualdad e innovación. Según señaló, la implantación será progresiva en todo el territorio y Xàtiva «será uno de los primeros municipios en experimentar este cambio».

El anuncio se produjo durante la clausura del foro empresarial organizado por Levante-EMV en el entorno del Mont Sant y en el que la vicepresidenta también detalló otras líneas de actuación provincial en materia de promoción económica y apoyo al territorio. En este sentido, la vicepresidenta subrayó el valor patrimonial y turístico de Xàtiva, a la que definió como una ciudad con un legado «que deja huella en cada rincón» y con una combinación de tradición, dinamismo comercial y capacidad para impulsar nuevos proyectos que la mantienen como referente en la Costera.

Enguix insistió en que la Diputació comparte con los municipios de la Costera y la Canal «la voluntad de emprender, innovar y apostar por iniciativas valientes que dinamicen la economía de nuestras comarcas». En esta línea, puso en valor la creación de la primera Delegación de Promoción Económica en la historia de la institución, que coordina junto al área de Cooperación Municipal y otras competencias vinculadas al desarrollo local.

Entre los ejes expuestos en el foro, la vicepresidenta destacó el Pla Obert, el programa inversor con 350 millones de euros para cuatro años destinado a mejorar infraestructuras y servicios municipales. En este punto, señaló que la Diputació ha flexibilizado los plazos de ejecución y reforzado el acompañamiento técnico para garantizar la materialización de los proyectos, que ya suman más de 600 actuaciones en marcha y cerca de 100 millones adjudicados. También recordó la obligación de destinar parte de la inversión a instalaciones deportivas, parques, jardines y actuaciones del ciclo integral del agua.

Asimismo, Enguix resaltó el relanzamiento, después de ocho años, del Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano, dotado con 12 millones de euros, para proteger y poner en valor los bienes culturales municipales. La primera convocatoria ha recibido 69 solicitudes, entre ellas propuestas de Xàtiva, Moixent, l’Alcúdia de Crespins, Bolbaite o Millares, lo que evidencia la sensibilidad patrimonial de ambas comarcas.

En materia de promoción económica, la vicepresidenta puso en valor iniciativas como los Bonos Comercio Dana, con un impacto de diez millones de euros en los 26 municipios afectados por la riada y con los 95.000 bonos ya agotados, canjeables hasta el 31 de diciembre. También hdestacó la consolidación del programa Formworking, que ofrece formación directiva y espacios de cooperación entre empresas y ayuntamientos, con una jornada reciente celebrada en Canals.

Por último, Enguix resaltó asimismo el papel de los festivales Territorio —Nómade y Terra Bobal Fest— como motores culturales y económicos, ambos nominados a los TIIM Awards como Destino Musical del Año.