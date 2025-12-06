Tunergía apuesta por las comunidades energéticas para reducir costes

Cintillo Foro Más que empresas La Costera. / ED

Tunergía es una consultoría nacida en Xàtiva que ofrece soluciones a los problemas energéticos que sufren hogares, empresas e instituciones públicas. Esta empresa de servicios se ha expandido a varias zonas de España y cuenta con una plantilla de cerca de 60 trabajadores. Durante su intervención en el foro Más que Empresas, organizado por Levante-EMV, su fundador y CEO, Pepe Córdoba, puso el foco en las enormes «oportunidades» que se esconden actualmente en la distribución y optimización de la producción energética, dadas las posibilidades de generar energía cerca de los núcleos urbanos «mucho más barata de la que generan las grandes empresas eléctricas» a través del impulso de comunidades energéticas.

Córdoba señaló que ha iniciado contactos con ayuntamientos de la comarca para avanzar en este tipo de actuaciones que, además de ser sostenibles, pueden ayudar a las empresas y a las familias a rebajar sus costes de consumo. Para ello, el CEO de Tunergía recalcó la importancia del apoyo de las administraciones. «La clave para que esto funcione es la cooperación. Si no, pasará el tren», subrayó el empresario.

Córdoba planteó la posibilidad de producir energía eficiente, sostenible y de proximidad en los municipios si se encuentra un emplazamiento propicio para instalar placas solares, como pueden ser las cubiertas de las naves de un polígono industrial. De esta manera, puede intentarse que la electricidad generada sea consumida por empresas, hogares e instituciones en un radio de 2 kilómetros de distancia.

Tunergía ha abierto sede este año frente al Ayuntamiento de Xàtiva. Su responsable, Pepe Córdoba, hace hincapié en la necesidad de simplificar trámites administrativos y en la importancia de la ayuda de las administraciones públicas, recalcando que las comunidades energéticas «pueden ser privadas, público-privadas o públicas». El CEO también reivindicó la importancia de ayudar a las pymes a sufragar los costes energéticos para hacerlas más competitivas, a tiempo que llamó a aprovechar el potencial del territorio de la Costera-la Canal y la llegada de nuevos habitantes en un escenario en el que «cada vez va a ser más imposible vivir en València por el precio de la vivienda».