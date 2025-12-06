El vicepresidente de CEV-Valencia pide al Consell el impulso de Valpark

Cintillo Foro Más que empresas La Costera. / ED

El vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en la provincia de Valencia, Javier Cabedo, animó a la Generalitat a «coger el toro por los cuernos» y a «dar la importancia que merece» al proyecto de Valpark, el potencial polo logístico ubicado en Vallada que concentra una gran bolsa de suelo industrial pendiente de urbanizar. «Ahora mismo hay una polarización de polígonos industriales y se lo está llevando todo Parc Sagunt. Sería muy importante que se tome en serio Valpark para suministrar suelo industrial a las comarcas de interior de Valencia», subrayó el también presidente de la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida (Coeval).

Durante su intervención en el foro celebrado en el hotel-restaurante Montsant de Xàtiva, Cabedo puso el punto de mira en las dificultades con las que se encuentran las pequeñas y medianas empresas para encontrar mano de obra cualificada. «La dana ha supuesto un requerimiento de trabajo en una zona muy determinada que ha hecho que el resto de comarcas estemos sufriendo esa carestía para determinados trabajos, como puede ser la construcción», incidió el vicepresidente de CEV-Valencia, que también hizo hincapié en la importancia de que la administración dedique más recursos a la formación, específicamente a las segundas y terceras generaciones de las empresas familiares, «para evitar que las multinacionales y los fondos de inversión que vienen de fuera adquieran las pymes de la zona». «Hay que hacer un esfuerzo importante —y la diputación nos está ayudando— para intentar que la venta de la empresa sea el último recurso», incidió. Cabedo también compartió el problema de la excesiva burocracia y la falta de agilidad de la Administración, que lastra la competitividad. «La empresa necesita soluciones de forma rápida, porque le va la vida en ello», apuntó.

Aunque la industria no tenga un peso excesivamente alto en el tejido productivo de la Costera, el dirigente empresarial resaltó que la comarca cuenta con empresas muy potentes. Además, destacó el crecimiento demográfico que está registrando el territorio y puso en valor «la virtud que hoy supone vivir en una ciudad intermedia como puede ser Xàtiva u Ontinyent», en un contexto de precios casi imposibles en las grandes capitales. «Si somos capaces de retener a la gente joven, hay un futuro muy esperanzador por la oportunidad muy importante que tenemos de ofrecer trabajo y calidad de vida», apostilló.