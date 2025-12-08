450 jóvenes de Ontinyent reflexionan a través de la exposición "Niñas del mundo"

Durante el pasado mes de noviembre, tres centros educativos d’Ontinyent disfrutaron de la exposición itinerante "Niñas del mundo", coordinada por Cruz Roja. Desde la entidad social exponen que "se trata de una exposición que contiene 16 ilustraciones dividas en cuatro tótems. Cada tótem contiene una breve biografía de una mujer célebre de la historia, junto con una ilustración, una cita reflexiva y la descripción relativa a un derecho concreto de la convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas".

A su vez, añaden que "la muestra invitaba a los alumnos a sumergirse en una poderosa reflexión sobre la realidad de los niños, las niñas y sus derechos, así como las barreras y los retos que enfrentan para alcanzar su pleno potencial".

"Niñas del mundo es una llamada a la acción para que cada niño y niña asuma un rol activo en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y que empodere a las nuevas generaciones", comentaron las mismas fuentes.

También explicaron que en los colegios La Milagrosa y Martínez Valls y el Instituto Pou Clar se trabajaron diferentes actividades junto a voluntarias y voluntarios de Cruz Roja, "poniendo así su granito de arena en el trabajo de no discriminación".

El presidente de Cruz Roja en Ontinyent, Javier Cantó, resaltó "la relevancia de la exposición en el contexto actual".