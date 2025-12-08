Felipe Orts y Larissa Hartog dominan la Copa de España de Ciclocross de Xàtiva

El ciclista de la Vila Joiosa Felipe Orts volvió a demostrar en la Copa de España de Ciclocross de Xàtiva que no hay ningún ciclista nacional que le supere en esta modalidad de ciclismo, tras la prueba celebrada el pasado sábado. Orts se proclamó ganador en la prueba setabense, en la que también se impuso Larissa Hartog en la categoría femenina.

Larissa Hartog entrando a meta por delante de la ontinyentina Sofía Rodríguez, a la derecha, en el Ciclocross de Xàtiva. / Levante-EMV

Orts, con una habilidad pasmosa, se puso por delante en la primera vuelta, cuando subió a pie las escaleras. A partir de ahí fue sacando segundo a segundo en cada curva que superaba hasta alcanzar más de un minuto sobre el segundo clasificado. La guerra en esta carrera estuvo en el grupo perseguidor, donde los belgas Yorben Lauryssen y Kenay de Moyer, además de Kevin Suárez y Raúl Mira, se estaban jugando las plazas de podio. Hubo un cierto pique, pero finalmente la segunda plaza fue para Lauryssen, seguido del asturiano Suárez. La cuarta posición y primer sub-23 fue para el alicantino Raúl Mira, que además se proclamaba campeón de la Copa de España.

En categoría femenina, Larissa Hartog venció por media bicicleta a la ontinyentina Sofía Rodríguez, que fue por delante gran parte de la carrera, hasta las últimas dos vueltas. La ciclista de Ontinyent, actual campeona de España absoluta, quiso deleitar con un triunfo a la afición local, intentándolo desde el primer momento, pero las fuerzas se acabaron y la holandesa se llevaría la victoria. El tercer peldaño del podio fue para Lucía González. Pese a no ganar en Xàtiva, Sofía Rodríguez conseguía un nuevo título en sus vitrinas al proclamarse campeona de esta Copa de España absoluta.

Podio de la categoría femenina, con la ontinyentina Sofía Rodríguez, en el segundo puesto. / Federación Española de Ciclismo

El setabense Asier Ortega finalizó en el puesto 25 en la prueba absoluta, tras una dura pelea en el búnker de arena, mientras que el ciclista del Genovés Alberto Manzano terminó en el puesto 41 en juveniles y el corredor de La Forca d’Aiacor Andreu Sansaloni quedó en el puesto 53 de cadetes.

Un ciclista durante el Ciclocross de Xàtiva de la Copa de España. / Levante-EMV

Carrera junior

Todas miradas estaban puestas en la carrera junior, donde se enfrentaba el actual número uno mundial, Filippo Grigolini, y el mejor español, Benja Noval, con el belga Van Kerckhove -medalla de bronce en los mundiales de carretera- como animador. Finalmente, y desde el minuto uno, el asturiano se puso por delante con una fuerza inusitada dejando clavado al italiano, que lo único que podía hacer era intentar conservar la segunda posición. Benja Noval iba como un tiro, dejando claro que es una de las grandes promesas del ciclismo nacional, obteniendo más de medio minuto sobre Grigolini, que acabó tirando la toalla.

En la prueba femenina junior, la ciclista de Gandia Carla Bañuls obtenía el triunfo sobre la vasca Aitana Gutiérrez, con una importante renta.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, antes del Ciclocross de Xàtiva, el pasado sábado. / ALVARO

La Copa de España de Ciclocross de Xàtiva, disputada el pasado sábado, en el polideportivo Les Pereres de la capital de la Costera, contó con la asistencia del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y el concejal de Esports, Vicent Lluch.