Un fotógrafo de Montaverner, galardonado en los premios Lux

El fotógrafo Salva Carbó, natural de la localidad de Montaverner, ha sido galardonado esta semana noche con el premio Lux de Bronce en la edición 2025 de los Premios Nacionales de Fotografía Profesional (LUX), uno de los certámenes más prestigiosos del sector en España.

La obra premiada, que compitió en la categoría de Arquitectura e interiorismo, forma parte de un proyecto fotográfico realizado para el Grupo Hotelero Concept, capturando la esencia de un nuevo establecimiento: el Hotel Los Felices.

El galardón y el impacto del trabajo de Carbó ha sido destacado por el Ayuntamiento de Montaverner en sus redes sociales: "Se trata de una una oda al diseño de los años 60. La imagen ganadora centra su mirada en la 'Future House', una pieza arquitectónica que domina el escenario dedicado a la música y la moda en el hotel y que se ha convertido en un icono de diseño. Carbó ha sabido captar la atmósfera única que propone el grupo hoteler, y ha trasladado el espectador a la estética de Palm Springs y la vanguardia de los años 60", exponen desde el consistorio.

También comentan que "el jurado ha valorado la composición técnica y la capacidad de la fotografía para resaltar las líneas futuristas y el carácter transgresor de este espacio, integrando la arquitectura en el paisaje con una iluminación y narrativa visual impecables".