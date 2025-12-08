Imponen siete denuncias a un cazador furtivo investigado por abatir un Macho Montés en la Canal de Navarrés

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por haber abatido a un ejemplar de Macho Montés careciendo de autorización y precinto. Según detallan desde la Benemérita, "a primera hora del pasado 1 de noviembre se recibió aviso por parte de una sociedad de cazadores, informando de que se había abatido un ejemplar de Macho Montés careciendo de autorización y precinto. Al lugar se desplazó la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Navarrés.

Y añaden que el animal fue localizado en el término municipal de una localidad de la comarca del Canal de Navarrés: "Se trataba de un ejemplar de Macho Montés (Capra Pyrenaica) de unos 8 años de edad. Se localizó el proyectil y se extrajo para su posterior estudio".

Las mismas fuentes confirman que "unas horas más tarde, mientras la patrulla realizaba una batida por el término municipal de la localidad, observó dos cazadores con dos perros y procedió a su identificación e inspección de la documentación que poseían".

Imagen de archivo de un agente del Seprona de la Guardia Civil. / Levante-EMV

Tras el registro, los agentes de la Guardia Civil formularon siete denuncias por infracciones administrativas a la Ley 2/2023 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medias de Bienestar Animal en la Comunitat Valenciana al propietario de los canes. Carecían del preceptivo microchip de identificación y de las vacunas obligatorias.

"Asimismo, se revisó el interior del vehículo hallando en su interior un rifle y una caja con munición donde faltaban dos cartuchos. El calibre de la munición coincidía con el del proyectil hallado en el animal abatido", prosiguen.

Finalmente, las pesquisas concluyeron con la investigación de un hombre de 45 años y nacionalidad española por un delito de caza y contra la fauna. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla del Seprona de Navarrés.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.