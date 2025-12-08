El Olímpic araña un punto en casa ante el Calpe

El Olímpic logró el sábado en La Murta un empate in extremis frente al Calpe gracias a un gol de Kouma en el minuto 90+7, culminando una acción embarullada dentro del área (1-1) en la que participaron numerosos jugadores de ambos equipos. El Calpe se había adelantado previamente en el 77’ por medio de Adrián.

Los capitanes del Olímpic y del Calpe, junto a los árbitros, al inicio del partido en la Murta. / CD Olímpic

Tras el encuentro, el entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, reconoció que el equipo había ofrecido una versión pobre y muy alejada de lo esperado. Desde el inicio intuía un partido complicado: «Ya lo estábamos vaticinando durante la semana. Después de una victoria tan contundente como la de Alicante, con una dinámica buena, pues siempre suele venir un partido así».

El técnico puso el foco en la falta de concentración: «Inconscientemente, el jugador tiene que ser muy fuerte mentalmente para no caer en esa relajación. Y hoy [por el sábado] hemos caído en esa relajación». Incluso dudó en calificar el partido sin dureza: «No sé si decir la palabra horroroso, pero en todos los sentidos no hemos puesto en práctica nada de lo que teníamos hablado».

Rueda calificó la primera mitad como una de las peores del curso: «La primera parte, la verdad es que creo recordar que es de las peores de la temporada». Destacó que el Calpe jugó más en campo local y que su equipo no fue capaz de ejecutar lo trabajado: «Estábamos viendo cosas de las que hablábamos durante la semana que no queríamos que pasaran y las que queríamos que pasaran no éramos capaces de hacerlas». La segunda mitad mostró un Olímpic más insistente, aunque sin precisión: «Hemos cercado al rival, pero nos ha faltado, no sé si la fortuna o el gol definitivo de otros partidos». Aun así, valoró que las sustituciones mejoraron el rendimiento ofensivo: «Nos han dado algo más de agresividad arriba y hemos creado ocasiones mucho más claras».

El entrenador del equipo de Xàtiva volvió a lamentar los problemas defensivos a balón parado, origen del gol visitante: «No hemos defendido bien esa falta… El jugador ha rematado solo. Estamos teniendo un problema a balón parado defensivo y nos está costando muy caro». Sobre la acción del empate, explicó la dificultad para identificar al autor: «En menos de cuatro metros cuadrados éramos siete u ocho del Olímpic más seis o siete del Calpe. No sabíamos ni quién había metido el gol». La afición despidió el equipo con aplausos: «Hoy estaría de acuerdo con ellos en que el partido ha sido mucho peor de lo que nos imaginábamos».

Rueda recordó además la situación de la plantilla: «Llegamos al partido con dieciséis, diecisiete jugadores… Las bajas que tenemos nos obligan a hacer las cosas como las tenemos». Por último, confesó necesitar desconectar tras un partido tan exigente emocionalmente: «Hoy sí que lo necesito, tengo un carácter que a veces me traiciona».

Victoria del Benigànim

El Benigànim sigue sumando victorias y esta jornada conseguía la tercera consecutiva tras golear 3-0 al colista del grupo, el Mutxamel. Los de la Vall d'Albaida han dejado atrás la mala racha con la que iniciaron la temporada, que lo situaron en los últimos puestos de la tabla, y tras los nueve puntos sumados en las tres últimas jornadas ha conseguido salir de la zona de peligro. Ahora ocupan el puesto 12 con 14 puntos.

Ante el Mutxamel, Karim Kone abría el marcador para el Benigànim. Xavi Oltra hacía el segundo y Edgar anotaba el tercero ante los alicantinos, que no pudieron frenar el empuje del conjunto local.

L'Olleria, por su parte, perdió por 2-0 en su visita al SC Torrevieja, segundo clasificado. Los locales, que no querían perder la estela del líder, fueron a por la victoria desde el inicio y a los cinco minutos de partido anotaban el primer tanto. El segundo llegó en los últimos minutos del encuentro.