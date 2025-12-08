El Ontinyent 1931 tumba al Saguntino y asalta el playoff

El sábado, el Atzeneta empezó una nueva etapa con Luis Navarro al frente del banquillo. El conjunto “taronja” no cumplió con la máxima de “entrenador nuevo, victoria segura”. En cambio, su rival el Crevillente, que también llegaba con nuevo técnico, sí lo hizo y se impuso en el Regit.

El técnico atzetenero sorprendió con el sistema de juego, apostando por un 1-3-5-2 y dándole la titularidad en el centro del campo al recién llegado Marcos Blasco. A pesar de la semana de descanso, el equipo sigue acusando las bajas. El Atzeneta no dio la sensación de estar cómodo en el partido. Una vez más, vio cómo se le complicaba el encuentro muy pronto cuando el Crevillente Deportivo se adelantó en el marcador en el minuto 26 desde los once metros. El encargado de transformar la pena máxima fue Tiku (0-1). Una jornada más, una acción aislada condenó a los del Regit, que ya no pudieron darle la vuelta a la situación.

Tras el descanso, Luis Navarro introdujo cambios ofensivos, pero el equipo no fue capaz de ver portería. Los blanquiazules supieron competir y resistir para sumar tres puntos que les sacaron del descenso. Por el contrario, tras esta derrota, el equipo de la Vall d’Albaida se queda a dos puntos del descenso, con un calendario exigente antes de Navidad, con la visita a La Nucía y el duelo ante el Villarreal “C”.

El Ontinyent 1931 viajó para visitar al segundo clasificado y dar un golpe encima de la mesa. El Nou Camp de Morvedre siempre es un escenario complicado para los visitantes y así se demostró en el inicio del partido, donde la igualdad fue protagonista, con algunas llegadas de peligro para ambos equipos. El guardameta “blanc-i-negre”, Andreu Vivó, brilló para mantener a su equipo con vida en el primer periodo con varias intervenciones de mucho mérito. El Ontinyent 1931 llegaba al área contraria, pero sin poder finalizar las jugadas con eficacia. La más clara llegó de las botas de Jorge García, que se topó con el guardameta. Sin goles se llegó al descanso.

En la segunda parte, los romanos quisieron hacer valer su condición de locales e intentaron darle una marcha más al partido. En los primeros minutos estrellaron un balón en el palo y, poco después, les anularon un gol por posición antirreglamentaria. De nuevo, Andreu Vivó se convirtió en protagonista, apareciendo con grandes paradas para evitar el gol del Atlético Saguntino. Con el paso de los minutos y los cambios, los de Roberto Bas mejorarón y ganarón presencia ofensiva. El partido parecía destinado al reparto de puntos, pero un córner a favor del Ontinyent 1931 lo cambió todo. Ya en el tiempo añadido, Oca puso el balón al área desde la esquina, Fluixà lo tocó de cabeza y Diego Micó lo empujó al fondo de la portería (0-1). Una victoria de mucho mérito ante el segundo clasificado que sirvió para meter a los de la capital de la Vall d’Albaida en puestos de playoff.