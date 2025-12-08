El Ayuntamiento de Ontinyent está finalizando la plantación de 38 nuevos árboles en varios puntos del municipio con el objetivo de "incrementar las zonas de sombra en la ciudad". Desde el consistorio exponen que "la iniciativa da respuesta directa a una de las propuestas más votadas por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos Ontinyent Participa 2025, donde la plantación de árboles para generar sombra fue la segunda opción con más apoyos, con 2.130 votos". Las mismas fuentes añaden que "los trabajos, iniciados en la segunda quincena de noviembre y todavía en marcha en esta primera de diciembre, están incorporando mayoritariamente especies autóctonas, a pesar de que también se han plantado otras variedades cuando resultaban más adecuadas por las características de cada espacio y el crecimiento previsto de los ejemplares. La mayor parte de los árboles son de calibre 16-18, con algunos ejemplares de 20-25, garantizando así una presencia inmediata y un desarrollo óptimo".

La regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, destacaba que esta actuación “responde a la apuesta que venimos haciendo para que Ontinyent sea cada vez una ciudad más amable, saludable y preparada para el futuro”. Gandia subrayaba que "se han atendido tanto criterios técnicos como las peticiones directas del vecindario, como ha sido el caso de la Avenida del Llombo, así como las necesidades específicas de zonas escolares, itinerarios de caminos seguros o espacios frecuentados por personas mayores. Todo esto, con el objetivo de que estos árboles aporten no solo sombra, sino también calidad paisajística y bienestar".

Plantan 38 árboles en Ontinyent para atender la petición de los vecinos y tener más espacios de sombra / Levante-EMV

Los 38 árboles se han distribuido de la siguiente manera: en la Avenida del Llombo se han plantado 8 tilos (Tilia tormentosa); en el CEIP Martínez Valls, entre Josep Iranzo y la Avenida Benicadell, 6 almeces (Celtios australis); en el CEIP Carmelo Ripoll, en las calles Pintor Segrelles y Enric Valor, 7 arces (Acero negundo); en la Plazoleta Sant Francesc, 2 tilos (Tilia tormentosa); en la calle Dos de Mayo, a la altura del Centro Comercial El Teler, 1 olivo (Olea europaea); en la calle Font de la Figuera, dentro de los itinerarios de caminos escolares seguros, 1 laurel (Laurus nobilis); en las calles Carlos Díaz y de Alicante, también en caminos seguros, 3 laureles (Laurus nobilis); en la acera de La Salita y el camino Purísima, 3 sóforas (Sophora japonica); en el parque Vicent Andrés Estellés, 2 alcornoques (Quercus*suber) y 4 fresnos (Fraxinus angustifolia); y finalmente en la Plazoleta San Carlos, 1 tilo (Tilia *tormentosa). "Además de atender demandas vecinales, en algunos casos se ha consolidado arbolado que previamente se encontraba en macetas, integrándolos de manera definitiva al espacio público", exponen desde el Ayuntamiento de Ontinyent.

La regidora de Ciudadanía, Inma López, recordaba que "la propuesta de crear más sombra mediante la plantación de árboles fue una de las más valoradas por la población en esta edición de Ontinyent Participa, un proceso que un año más ha demostrado la fidelidad e implicación de la gente". López subrayaba que "este año 4.383 personas han participado en la votación, repitiéndose exactamente la cifra total de votos emitidos, 17.854, respecto del año anterior". “Esta continuidad solo es posible porque la ciudadanía ve que las propuestas ganadoras se ejecutan al cien por cien. Proyectos como esta plantación de árboles son la mejor muestra de que sus decisiones se convierten en acciones reales”, manifestaba López. La regidora añadía que esta actuación es "un ejemplo más de este trabajo conjunto entre administración y ciudadanía, que nos permite mejorar la ciudad con actuaciones pensadas para el bienestar colectivo, la sostenibilidad y la calidad de vida", concluía.