El setabense Pepe Calatayud se proclama campeón de España de boxeo

El boxeador de Xàtiva Pepe Calatayud se ha proclamado campeón de España de boxeo en la categoría junior -80 kg. El joven setabense de 15 años, que apenas lleva nueve meses practicando este deporte, se ha colgado la medalla de oro tras vencer en la final al representante de la comunidad de Canarias, James Ross. Calatayud acudía a la cita nacional como representante de la Comunitat Valenciana, tras proclamarse campeón autonómico el pasado mes de noviembre.

El setabense Pepe Calatayud, al centro, con la medalla de oro en el podio del Campeonato de España de boxeo. / Levante-EMV

En la final del Campeonato de España, una competición celebrada esta semana pasada en Palencia, Pepe Calatayud se imponía al canario de origen inglés, James Ross, que estaba invicto este año, con siete victorias consecutivas. El setabense rompía la imbatibilidad del canario para alzarse con el título de campeón de España, tras ganar los tres asaltos y obtener la victoria por decisión unánime del jurado del torneo nacional. El boxeador de Xàtiva es ahora quien mantiene la imbatibilidad y, con seis victorias en los seis combates disputados, está invicto este año. Calatayud llegaba a la final del Campeonato de España tras vencer en semifinales al representante de la Comunidad de Madrid.

El setabense firma una trayectoria impecable en apenas nueve meses que lleva compitiendo. En abril de este 2025 disputó la primera pelea, que ganó, y desde entonces ha disputado seis combates, que se han saldado con seis victorias. Una trayectoria que evidencia una gran proyección de futuro en el boxeo para el joven setabense, que pertenecer al Club Boxing La Costera, con sede en Canals.

Pepe Calatayud, junto a otros boxeador, celebra la victoria conseguida en Palencia. / Levante-EMV

Pepe Calatayud se muestra muy contento por los triunfos cosechados hasta ahora, con un campeonato autonómico y otro nacional en su palmarés. La familia del joven de Xàtiva también se muestra “muy orgullosa” por lo que está consiguiendo en el mundo del boxeo. Su padre, Juanvi Calatayud, declaraba a Levante-EMV que “estamos muy contentos y muy orgullosos. Empezó en abril y ya ha conseguido el oro”, expresaba con satisfacción el progenitor, que señalaba que en la familia no existe tradición de practicar este deporte. “Pepe es el primer boxeador de la familia”. El padre también destacaba que “es un orgullo para nosotros que Pepe lleve el nombre de Xàtiva allá por dónde va”. El Ayuntamiento de Xàtiva y el alcalde, Roger Cerdà, felicitaron al joven setabense tras conseguir el oro autonómico. El primer edil manifestó entonces que “al ring cada golpe habla de su esfuerzo, de las horas de entrenamiento y de la determinación de un joven que mira al futuro con la fuerza con que defiende cada asalto”.