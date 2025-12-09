Un agente de la Policía Local traslada a un hombre al hospital Lluís Alcanyís tras sufrir un infarto en su moto

Ocurrió el pasado jueves 4 de diciembre, sobre las seis y media de la tarde. Un agente de la Policía Local de Xàtiva trasladó con su vehículo a un hombre que se había visto implicado en un accidente de tráfico tras sufrir un infarto. Así, la Policía Local de Xàtiva recibió un aviso en el que se comunicaba que "una moto y una furgoneta se había dado un pequeño golpe y el conductor de la motocicleta siente pinchazos en el pecho".

Una vez en el lugar de los hechos, la patrulla fue requerida por el conductor de la furgoneta que se había visto implicado en el accidente, que manifestó que "el conductor del ciclomotor que había colisionado contra su vehículo mientras circulaban. Al parecer fue porque le estaba dando un infarto, indicando además que ahora se encontraba sentado en un banco".

Los agentes se interesaron por el estado del varón, que "no podía hablar, tenía gran dificultad para respirar y se quejaba de dolor en el pecho". Fue entonces cuando informaron al 112 de lo sucedido y uno de los agentes procedió a su traslado al hospital Lluís Alcanyís con el coche policial. El conductor del ciclomotor fue ingresado en el complejo sanitario y sus pertenencias fueron trasladadas al retén de la Policía Local.

Luego, el otro conductor también explicó que "el hombre hospitalizado había referido dolor en el pecho e intentaba administrarse un medicamento. Finalmente, antes de la llegada al lugar de la policía se administró la medicación, siendo esta cafinitrina". A su vez, la patrulla también se entrevistó con una testigo, que confirmó todas las versiones del accidente aclaradas. Luego, comprobaron que la persona hospitalizada se encontraba "estable y, al parecer, fuera de peligro".

El oficial de la Policía Local de Xàtiva responsable del turno destacó "la rápida y decidida actuación de uno de los agentes, que trasladó al afectado con el vehículo policía hasta el hospital de referencia en el menor tiempo posible garantizando que recibiera una atención médica urgente, demostrando un alto grado de profesionalidad en el cumplimiento de su deber. Igualmente, cabe destacar la actuación de los otros agentes en la coordinación de los equipos de emergencia y acompañamiento hasta el centro hospitalario".