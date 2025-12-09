El Bádminton Xàtiva logra tres oros en el Máster Senior y lidera los rankings nacionales

Los deportistas del Club Bádminton Xàtiva fueron los grandes dominadores del Máster Senior disputado el pasado fin de semana en Toledo, el último de carácter nacional de la temporada en la categoría senior. Los setabenses destacaron consiguiendo tres medallas de oro y cerrarán la temporada en lo más alto de los rankings nacionales, con la primera posición en dobles mixto B2 para Mª José Mompó y Julio Martín. También primera plaza para MªJosé Mompó en dobles femenino B2 y todo ello a falta de actualizar el ranking con los resultados del pasado fin de semana.

En Toledo, en la prueba de dobles mixto de la categoría dos el CB Xàtiva contaba con la pareja formada por Julio Martí y MªJosé Mompó, que partieron como cabezas de serie número uno del torneo y quedaron encuadrados en el grupo A, donde ganaron los dos partidos, no sin dificultades, puesto que los compañeros del CB San Fernando de València forzaron uno de los encuentros hasta el tercer set. Tras estas dos victorias, consiguieron la primera plaza y el acceso a la fase final, donde en el partido decisivo se enfrentaron a la pareja integrada por Manuel Acero y Julie Loriot. El partido se inició con un primer set muy igualado que cayó del lado setabense por 22-20 y ya en el segundo los deportistas del CB Xàtiva dominaron sin dificultades para imponerse por 21-13 y subir a lo más alto del podio a recoger el oro.

En la prueba de dobles femenino de esta misma categoría B2, Mª José Mompó compitió con su compañera Inmaculada Aguilar, del CB Benalmádena, obteniendo nuevamente la primera posición. El dúo compuesto por Mª José e Inmaculada lograron imponerse al resto de rivales sin ceder ningún set a lo largo de toda la competición, llevándose finalmente el oro.

Por otra parte, Julio Martí compitió junto a Gary Clark del CB San Fernando de Valencia en la prueba de dobles masculino de la categoría C1, donde partieron como cabezas de serie número tres, quedando encuadrados en el grupo C. La pareja valenciana consiguió vencer todos los encuentros de la fase de grupo obteniendo la primera plaza y el correspondiente acceso a la fase eliminatoria. En la ronda de semifinales se cruzaron con la pareja formada por Eloy Javier García y José Carlos Padilla, que no pusieron las cosas sencillas a Julio y Gary, que empezaron cediendo en el primer set por un ajustado 19-21, lo que les hizo tener que remontar. El segundo set cayó del lado valenciano por 21-17. En el tercer y definitivo set tras 53 intensos minutos de encuentro Julio y Gary vencían tras una buena gestión de los últimos rallys por 22-20 y conseguían el acceso a la final.

La final la disputaron frente a la pareja Luis Antonio Morcillo y Álvaro Rangil en otro encuentro de gran igualdad y de 49 minutos de duración, pero en esta ocasión no fue necesario llegar al tercer set, puesto que la pareja valenciana cerró el partido en dos sets por 21-18 y 21-16, colgándose de este modo el oro.

También participó en esta competición Daniel Meseguer en la categoría B1, tomando parte en la prueba de individual masculino, donde en esta ocasión no pudo superar la fase de grupo. Y, por otro lado, también disputó la prueba de dobles junto a su compañero Luis Castillo, del CB Las Torres, no pudiendo superar la fase de grupo.

Cartel de l aprimera jornada benjamín de los Jocs Esportius, que se celebrará en Xàtiva. / Club Bádminton Xàtiva

Próximas competiciones

Xàtiva acogerá el próximo sábado, 13 de diciembre, la primera jornada de la categoría benjamín de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Este evento reunirá a los deportistas más jóvenes de la provincia de València en las instalaciones del Pabellón municipal Francisco Ballester. En esta ocasión, el Club Bádminton Xàtiva también contará con la representación de varios deportistas en una jornada que dará inicio a las 9 horas en el Pabellón F. Ballester.

El CB Xàtiva también estará en el torneo Top TTR Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17, que se disputa este sábado, 13 de diciembre, en Alfajarín (Aragón). Participará la deportista setabense Irene Orquín, que competirá en las pruebas de individual femenino y dobles femenino junto a su compañera Ariadna Fabra, del CB Drop València.