El Belén Monumental de Xàtiva recibe más de 34.000 visitas en el puente de la Constitución

El Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho balance del "primer gran fin de semana de la programación navideña": "las cifras confirman las buenas expectativas", exponen desde el consistorio. Desde hace años, el Ayuntamiento adelanta uno de los platos fuertes de estas fechas -la inauguración del belén- al puente de la Constitución. Y realizan un conteo del número de visitantes que acuden a ver este escenario navideño.

Las fuentes municipales consultadas confirman que "el Belén Monumental, ubicado en la Alameda Jaume I, ha recibido 34.040 visitas durante el puente de la Constitución, mientras que la exposición de Playmobil en el convento de Sant Domènec ha superado las 7.500 visitas en solo cuatro días".

"Ambas propuestas se inauguraron el viernes 5 de diciembre, coincidiendo con el inicio del puente festivo y con una elevada afluencia de público desde las primeras horas de apertura. Estos datos confirman el gran atractivo que presenta Xàtiva en estas fechas, tanto para la ciudadanía como para el turismo de proximidad", recuerdan.

Desde el consistorio setabense también exponen que "el Belén Monumental de Xàtiva, el más grande de España y uno de los más visitados del territorio valenciano, ha destacado especialmente por la fluidez del recorrido y por la capacidad para gestionar grandes volúmenes de visitantes sin incidencias. El espacio, que cada año incorpora mejoras de presentación y ampliaciones de contenido, se ha consolidado como uno de los principales iconos navideños del municipio".

Quejas por el hilo musical

Por otra, una de las novedades de este año es la implementación de una especie de hilo musical que acompaña la visita por el belén de Xàtiva. Sin embargo, el volumen de la música y el tipo de piezas escogidas -villancicos que en muchos casos tienen un toque disco- han despertado algunas quejas por parte de los usuarios. El personal que cuida la entrada atendió ayer a Levante-EMV y explicó que "el volumen se ha moderado un poco tras haberlo comentado algunos visitantes".

Playmobil

En cuanto a la exposición de Playmobil en Sant Domènec, desde el Ayuntamiento de Xàtiva comentan que "se trata de una muestra ya consolidada dentro de la oferta navideña local, con un formato que combina grandes dioramas, escenas temáticas y recreaciones históricas. Este año ha vuelto a captar el interés del público familiar y del coleccionismo, generando picos de afluencia especialmente intensos durante el fin de semana".

"El puente de la Constitución ha tenido, además, un impacto positivo en el conjunto del centro histórico, con calles animadas y un notable incremento del movimiento comercial y hostelero. Este dinamismo confirma la tendencia de crecimiento del turismo navideño en Xàtiva, que año tras año atrae un volumen creciente de visitantes", prosiguen las mismas fuentes municipales.

Las dos exposiciones permanecerán abiertas al público durante las próximas semanas en sus horarios habituales, y forman parte del programa de actividades especiales de Navidad 2024-2025, que incluye propuestas culturales, familiares y de ocio repartidas por distintos espacios de la ciudad.