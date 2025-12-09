Bocairent proyecta un corredor verde en los huertos perimetrales del Barri Medieval

El Barri Medieval de Bocairent, declarado conjunto histórico-artístico nacional, es uno de los principales atractivos patrimoniales, históricos y turísticos de la localidad de la Vall d’Albaida, que incorporará ahora un destacado atractivo ambiental con la creación de un pulmón verde en el entorno del río, a los pies del centro histórico. El ayuntamiento proyecta la restauración de los huertos perimetrales del centro histórico, con una superficie de más de 17.700 metros cuadrados -aunque el ámbito de actuación será de unos 2.480 m²-, para crear un espacio recreativo que actúe como corredor verde y que enlazará con la ruta de les Covetes, otro recurso turístico del municipio, que ofrece un recorrido por las singulares cuevas excavadas en la roca.

Panorámica del Barri Medieval y centro histórico de Bocairent con los huertos perimetrales en la parte baja. / Perales Iborra

El proyecto del corredor verde del Barri Medieval contará con una inversión de más de 230.000 euros. Se ha licitado por 234.453 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 26 de diciembre. La intervención está financiada por fondos europeos Next Generation.

La actuación contempla la mejora de la accesibilidad y la calidad urbana del entorno, consiguiendo un espacio recreativo sostenible que actúe de corredor verde bordeando el río Clariano y mejorando el entorno, según destaca la memoria del proyecto, que detalla que la actuación en el huerto urbano municipal, ubicado en la zona de Darrere de la Vila, ofrecerá un recorrido desde la Coveta del Pouet de Sant Vicent hasta la Cova de Sant Blai, que linda con la ruta de les Covetes. El corredor ofrecerá una transición verde y sostenible en unos espacios que actualmente están abandonados y sin uso, que se transformarán en espacios verdes urbanos en “un entorno privilegiado desde el punto de vista de la biodiversidad, la fauna y flora”.

Los trabajos contemplan tres áreas destacadas en los huertos que se restaurarán. En la primera, en la zona inferior, se habilitarán zonas rurales con uso agrario que convivirán con áreas de juego infantiles, ejecutados con materiales reciclados y adaptados al entorno, y la instalación de un espacio con juegos tradicionales, mesas y bancos. En la segunda área de corredor verde se habilitará una ruta que conecte todo el perímetro, con la plantación de árboles autóctonos que apoyen y den sobra al nuevo recorrido, detalla el documento. Por último, la tercera zona, que servirá de remate de la actuación y favorecerá la integración del corredor verde con el área recreativa de les Covetes, será un espacio de mejora medioambiental y social, con la plantación de especies autóctonas y la colocación de mesas y equipamiento urbano.

Los huertos perimetrales se emplazan en la zona noreste limitando con el casco antiguo y el Barri Medieval. El espacio cuenta con vistas panorámicas a la zona del río Clariano y a la ermita del Sant Crist y con la actuación prevista se generará un espacio para actividades medioambientales y socioculturales, así como una zona ajardinada que añadirá valor al espacio que existe en les Covetes del Colomer, zona inferior del recorrido y en la Cava superior, apunta la memoria.

Con la creación de este pulmón verde, Bocairent pretende potenciar la recuperación ambiental, paisajística y funcional del huerto como espacio verde urbano. El corredor, además, conectará puntos emblemáticos y facilitará la movilidad peatonal y el disfrute natural. El proyecto también potenciará un turismo sostenible vinculado a la cultura local, patrimonio e identidad territorial, según remarca la memoria, que añade que fomentará la educación ambiental y promoción de prácticas sostenibles asociadas a los huertos. Con el corredor verde, Bocairent, además, creará nuevos espacios naturales de ocio para la ciudadanía.

El proyecto del corredor verde se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Ayuntamiento de Bocairent, un plan que incluye la recuperación del huerto del Museu Antonio Ferri, los huertos perimetrales en el Barri Medieval y la creación de un portal virtual de este enclave de la localidad. En el caso de los huertos del centro histórico, el objetivo de su recuperación para mejorar el entorno se integra en la apuesta por un turismo sostenible y la valorización de espacios ligados al patrimonio histórico y natural del municipio.