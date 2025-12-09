Un conductor atropella a tres jabalíes en Ontinyent

La sobrepoblación de jabalíes afecta a prácticamente todo el territorio valenciano. El número de casos relacionados con la presencia de ejemplares de esta raza de fauna cinegética ha crecido de forma exponencial durante los últimos años. Y, a veces, se tienen que lamentar daños cuando cruzan carreteras, por ejemplo.

Así ocurrió el pasado viernes 5 de diciembre en Ontinyent, pasadas las ocho de la tarde. La Policía Local recibió varias llamadas y un aviso del 112 en el que se alertaba de la presencia de varios jabalíes muertos en el kilómetro 3 de la CV-650, a la altura de Bricocentro. Una patrulla acudió al lugar de los hechos, observando que en la zona permanecía un turismo con daños en el parachoques delantero tras haber atropellado a los animales. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y operarios del servicio de conservación de carreteras retiraron los ejemplares.

En Xàtiva, por otra parte, un usuario de redes sociales avisó el pasado jueves 4 de diciembre sobre la presencia de un jabalí muerto apartado de la vía en la CV600 a su paso por la capital de la Costera: "Tengan cuidado, sobre todo cuando circulan por las comarcas en el norte, con los jabalíes. Los animales se acercan a la calzada y pueden causar accidentes. La foto de hace unos minutos a la CV600 en los alrededores de Xàtiva, parece un atropello con los restos del vehículo y el animal muerto", avisaba.

Cabe recordar que recientemente, el Consell ha anunciado que pagará 40 euros por cada ejemplar de jabalí de la Comunitat Valenciana cazado de forma legal. La medida forma parte del plan de choque anunciado para actuar contra el riesgo de peste porcina y la sobrepoblación de esta especie.