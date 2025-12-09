Detenido en Xàtiva un hombre tras amenazar con un bate y una navaja a una pareja de jóvenes

Ocurrió durante la madrugada del viernes 5 de diciembre al sábado 6, pasadas las dos de la mañana. Un hombre de mediana edad amenazó a una pareja de jóvenes que estaban en la Plaça de la Bassa de Xàtiva y, tras huir, fue detenido. Los agentes le interceptaron después a lomos de una bicicleta cerca de la Plaça del Mercat con una mochila llena de armas blancas.

Así, los jóvenes llamaron a la Policía Local para denunciar que "había un varón amenazándoles con una navaja, que había intentado agredirles". Una patrulla se personó en el lugar de los hechos tras recibir también un aviso del 112 y "observó a un hombre que se subió a una bici para intentar abandonar el lugar de forma inmediata". Los jóvenes confirmaron que "dicho hombre era el que les estaba amenazando con una navaja".

Asi, los agentes iniciaron una persecución para arrestarlo, que comenzó en la Plaça de la Bassa y finalizó en la calle Pi, pasando por las calles Sant Francesc y Moncada. Una vez alcanzado el presunto responsable de los hechos, fue retenido y en el registro posterior le encontraron entre sus pertenencias "navajas de diferentes formas y tamaños, punzones y un bate de béisbol, entre otros".

Cuando el hombre fue arrestado, otra patrulla se desplazó hasta la Plaça de la Bassa para hablar con los jóvenes. Manifestaron que "el detenido les había increpado al pasar por delante de ellos, y se había iniciado una discusión. Intentó agredir a uno de los menores con un bate de béisbol, en primer lugar, y con una navaja después". El agresor fue grabado en dos vídeos diferentes, que fueron puestos a disposición de la Policía Local. Los agentes comprobar que "los vídeos concordaban con las versiones ofrecidas" por los denunciantes.

Por todo ello, el hombre fue detenido por un presunto delito de amenazas. El menor agredido y su pareja fueron identificados e informados de los trámites legales a seguir. Al tratarse de un menor de edad, se informó a su madre de los hechos acontecidos por vía telefónica, citándola para el dia siguiente a en la comisaría para presentar la correspondiente denuncia.

El detenido, por su parte, fue llevado al Centro de Salud Ausias March para realizar un parte facultativo de lesiones, observándose lesiones leves en ambas manos, para ser trasladado después a comisaría. Se encontraba en las proximidades de Plaça del Mercat, que es una zona de ocio altamente concurrida a la hora de los hechos.