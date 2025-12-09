Los hermanos Ribelles de Llutxent se proclaman campeones autonómicos de tenis de mesa

Los hermanos Ribelles de Llutxent siguen cosechando títulos en las competiciones de tenis de mesa. El último que incorporan a su palmarés es el campeonato autonómico conseguido el pasado 6 de diciembre en el Campeonato Autonómico de Jóvenes, celebrado el sábado en Altea. Ricard y Joel, que pertenecen al club Alzira Tennis Taula, se alzaron con el campeonato y la medalla de oro en el dobles masculino de la categoría alevín, tras vencer en la final a Maksim Antonchyk y Hugo Abellán (CTM Dama de Elche y Corriol Oliva), que quedaron subcampeones.

Joel y Ricard, en el podio del Campeonato Autonómico, con el oro. / Levante-EMV

Además, Ricard se proclamó también campeón autonómico en la modalidad individual, colgándose otro oro, después de imponerse en la final a su hermano Joel, que conseguía así el subcampeonato y la medalla de plata. Ricard se hacía con el título autonómico individual sin ceder ningún juego en toda la jornada. En semifinales, Ricard superaba a Alberto Parra; mientras que Joel ganaba a Maksim Antonchyk.

Podio individual del Campeonato Autonómico de Tenis de Mesa, con Ricard con el oro y Joel con la plata. / Levante-EMV

Con estos triunfos, Ricard y Joel Ribelles consiguen la plaza para disputar el Campeonato Estatal 2026, en el que representarán a la Comunitat Valenciana en el torneo de nivel nacional.

Ricard y Joel en la final del dobles de tenis de mesa, en Altea. / Levante-EMV

El Campeonato Autonómico de Jóvenes reunía a los mejores deportistas de tenis de mesa masculinos y femeninos de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil del territorio valenciano. Los campeonatos autonómicos de las categorías base también otorgaban las plazas clasificatorias para el Torneo Estatal, que se celebrará en Tarragona los fines de semana del 13 al 15 y el 20 al 22 de febrero de 2026. Ricard y Joel Ribelles estarán presentes en esta cita nacional.