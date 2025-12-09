Iniesta se suma al equipo del ciclista moixentí Pau Martí
El exfutbolista comparte la propiedad del NsN Cycling Team, antiguo Israel Premier Tech, en el que corre el joven de la Costera
Jesús Sansaloni
El equipo de ciclismo NsN Cycling Team, antiguo Israel-Premier Tech, ha sido presentado este martes en Barcelona ante los medios de competición. Una presentación que ha contado con el exfutbolista del FC Barcelona y de la Selección Española Andrés Iniesta, copropietario de la empresa de jugadores y marketing como cara visible de este nuevo proyecto. El equipo cuenta entre sus ciclistas con el moixentí Pau Martí, que ya militaba en la antigua marca.
A la presentación de la nueva imagen del equipo para 2026 han asistido Iniesta, que comparte la propiedad del equipo con el fondo de inversión catalán-suizo Stoneweb, el ciclista de Moixent Pau Martí y el ciclista eritreo Biniam Girmay, último fichaje del NsN. La plantilla del equipo está formada por 28 ciclistas de 15 países y el moixentí Pau Martí, de 21 años y que hará su debut en el World Tour, es el único español en la plantilla.
