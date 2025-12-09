Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iniesta se suma al equipo del ciclista moixentí Pau Martí

El exfutbolista comparte la propiedad del NsN Cycling Team, antiguo Israel Premier Tech, en el que corre el joven de la Costera

Iniesta y Martí, a la izquierda, en la presentación del equipo ciclista NsN.

Iniesta y Martí, a la izquierda, en la presentación del equipo ciclista NsN. / Levante-EMV

Jesús Sansaloni

Moixent

El equipo de ciclismo NsN Cycling Team, antiguo Israel-Premier Tech, ha sido presentado este martes en Barcelona ante los medios de competición. Una presentación que ha contado con el exfutbolista del FC Barcelona y de la Selección Española Andrés Iniesta, copropietario de la empresa de jugadores y marketing como cara visible de este nuevo proyecto. El equipo cuenta entre sus ciclistas con el moixentí Pau Martí, que ya militaba en la antigua marca.

Iniesta y Martí, segundo y cuarto por la izquierda, en la presentación del equipo ciclista NsN.

Iniesta y Martí, segundo y cuarto por la izquierda, en la presentación del equipo ciclista NsN. / Levante-EMV

A la presentación de la nueva imagen del equipo para 2026 han asistido Iniesta, que comparte la propiedad del equipo con el fondo de inversión catalán-suizo Stoneweb, el ciclista de Moixent Pau Martí y el ciclista eritreo Biniam Girmay, último fichaje del NsN. La plantilla del equipo está formada por 28 ciclistas de 15 países y el moixentí Pau Martí, de 21 años y que hará su debut en el World Tour, es el único español en la plantilla.

