Iniesta se suma al equipo del ciclista moixentí Pau Martí

El equipo de ciclismo NsN Cycling Team, antiguo Israel-Premier Tech, ha sido presentado este martes en Barcelona ante los medios de competición. Una presentación que ha contado con el exfutbolista del FC Barcelona y de la Selección Española Andrés Iniesta, copropietario de la empresa de jugadores y marketing como cara visible de este nuevo proyecto. El equipo cuenta entre sus ciclistas con el moixentí Pau Martí, que ya militaba en la antigua marca.

Iniesta y Martí, segundo y cuarto por la izquierda, en la presentación del equipo ciclista NsN. / Levante-EMV

A la presentación de la nueva imagen del equipo para 2026 han asistido Iniesta, que comparte la propiedad del equipo con el fondo de inversión catalán-suizo Stoneweb, el ciclista de Moixent Pau Martí y el ciclista eritreo Biniam Girmay, último fichaje del NsN. La plantilla del equipo está formada por 28 ciclistas de 15 países y el moixentí Pau Martí, de 21 años y que hará su debut en el World Tour, es el único español en la plantilla.