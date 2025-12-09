Medio centenar de agentes formativos y empresariales se citan en Xàtiva para tejer el futuro de la FP

El Consejo Territorial de Formación Profesional de La Costera-La Canal de Navarrés celebrará el próximo 18 de diciembre en Xàtiva la jornada "Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio", un encuentro que reunirá a medio centenar de profesionales comprometidos con la conexión entre el talento local y el tejido productivo del territorio.

Esta acción se enmarca en el convenio de colaboración entre la Dirección General de Formación Profesional de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana y CaixaBank Dualiza, y se reproduce simultáneamente en los 20 consejos territoriales que vertebran la Comunitat Valenciana entre los días 2 y 19 de diciembre de 2025.

Un espacio para el diálogo y la acción

La jornada, que tendrá lugar en el Salón de actos de la Escuela Oficial de Idiomas de Xàtiva (Avda. Juan Francés Gandía, 1), está diseñada como un espacio de trabajo colaborativo donde formadores, empresas, agentes para el desarrollo local, pactos locales para la ocupación, sindicatos y otros organismos intermedios abordarán tanto necesidades generales como retos específicos del territorio en materia de formación profesional.

A través de dinámicas participativas, los asistentes generarán propuestas y plantearán necesidades, que serán puestas en común para identificar posibles soluciones e iniciar actuaciones correctoras que fortalezcan la conexión y las sinergias entre centros formativos de FP y las empresas.

Vertebrando la FP desde el territorio

Los Consejos Territoriales para la Formación Profesional, dependientes de la Dirección General de FP, constituyen una pieza fundamental para la promoción de la formación profesional en la Comunidad Valenciana. Su tarea se centra a facilitar la conexión entre centros formativos y empresas, ampliar el conocimiento de las oportunidades que ofrece la FP y promover la visibilidad de las buenas prácticas que ya están transformando realidades en cada territorio.

La celebración de "Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio" pretende dar respuesta a la necesidad de adaptación permanente de la sociedad, pero sobre todo del individuo a su entorno, en el cual ha decidido desarrollar su proyecto de vida, y también a cómo se relaciona con este entorno a través de la acción laboral.

Participación abierta al tejido empresarial

Las empresas interesadas y comprometidas que hayan identificado la necesidad de conectar con el talento local pueden participar en esta iniciativa pionera designando sus representantes para asistir al encuentro. Esta apertura al tejido productivo local y comarcal pretende garantizar que las propuestas y soluciones que surjan de las jornadas respondan a las necesidades reales del mercado laboral de estas comarcas.

Para controlar el aforo, la participación requerirá inscripción previa, en el siguiente enlace: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FBHdc33vx0CGaVadMufim6FAVhTvF01Bs-dyyGXm--JUNURPTTNYVUpaSlQ3V0hFTlU4VVlSVkZGTi4u&route=shorturl