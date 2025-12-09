Ontinyent invierte cerca de 53.000 euros en mejoras para el Polideportivo Municipal

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la Concejalía de Deportes, está completando estos días un conjunto de actuaciones de mejora al Polideportivo Municipal que suponen una inversión global de cerca de 53.000 euros. Las intervenciones responden a peticiones formuladas directamente por los clubes que utilizan las instalaciones y, en algunos casos, también por usuarios individuales, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones un espacio deportivo que registra una intensa actividad a lo largo de todo el año.

Dentro de esta inversión, 42.000 euros se han destinado a actuaciones de inversión y mantenimiento en varias zonas del recinto. El regidor de Deportes, Ferran Gandia, explica que “estamos hablando de intervenciones necesarias para garantizar el buen uso de las instalaciones, dar respuesta a las demandas de los clubes y continuar ofreciendo un polideportivo de calidad, seguro y moderno".

Por un lado, se ha destinado 21.000 euros a la reparación del techo del frontón cubierto, donde se han sustituido las chapas dañadas que provocaban goteras. En el mismo paquete de actuaciones se ha incluido la pintura integral de todas las paredes del trinquet, que se han adaptado así al nuevo color requerido por la federación, "una actuación imprescindible tanto por el mantenimiento como para adecuarnos a las normativas actuales", señala Gandia.

Otros 21.000 euros se han destinado a la renovación completa de la fontanería de las duchas masculinas y femeninas de los vestuarios del Pabellón Europa, con la sustitución de todos los monomandos, así como en el cambio de todo el suelo de la zona de duchas del vestuario femenino. Según el regidor, “estas actuaciones mejorarán de manera significativa la seguridad, la comodidad, la higiene y la eficiencia energética de un espacio muy utilizado diariamente por deportistas de todas las edades”.

Nuevas bicicletas

Además de estas mejoras, la concejalía ha adquirido dos nuevas bicicleta indoor de tecnología magnética de la marca Bodytone para la Sala de Musculación, con una inversión de 1.906,27 euros, respondiendo a las necesidades planteadas por las personas usuarias de este servicio. Igualmente, se han destinado 2.002,88 euros a la reposición de dos obstáculos de madera de la pista de atletismo que se encontraban en mal estado , y 700,35 euros para actuaciones de mejora en las tribunas del trinquet municipal. Finalmente, se han invertido 1.785,04 euros en la reparación de goteras localizadas a la sala de yudo.

Ferran Gandia remarca que "la voluntad de la Concejalía de Deportes es continuar avanzando en el mantenimiento y modernización de las instalaciones deportivas municipales, porque entendemos que la práctica deportiva necesita espacios dignos y muy cuidados. Tenemos que recordar que el polideportivo tiene más de 80.000 m² de superficie y que 9 de cada 10 euros del coste de su mantenimiento es asumido por el Ayuntamiento. Estas nuevas inversiones van en esta línea. Continuaremos escuchando los clubes y las personas usuarias para priorizar las próximas actuaciones y garantizar que Ontinyent disponga de un polideportivo a la altura de su actividad y de su tejido deportivo", concluye el regidor.