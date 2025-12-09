El Ayuntamiento de Ontinyent ha organizado para este domingo 14 de diciembre una recogida colectiva de residuos en la zona de bosque adyacente al cementerio municipal. Se trata de una iniciativa incluida al proyecto “Libera, unidos contra la basuraleza”, puesto en marcha por SEO/BirdLife y Ecoembes para concienciar sobre los residuos abandonados en los espacios naturales; así como a la campaña “Ontinyent Educa en Verde” de la concejalía de Sostenibilidad.

La regidora del área, Sayo Gandia, explicaba que “dentro del proyecto Libera se ha creado una palabra para entender y concienciar sobre este problema en toda España, como es `basuraleza´, para referirse a los residuos generados por el ser humano y abandonados en el entorno natural. El año pasado ya llevamos a cabo una acción de este tipo en la que en solo 40 minutos se recogieron 1751 objetos diferentes como latas, plásticos, envases, textil, papeles, juguetes, vidrios, etc. Este año, contando con la implicación del voluntariado ciudadano, queremos eliminar los residuos de la pinada que hay junto al cementerio”.

Ontinyent organiza una nueva recogida de "basuraleza" en la zona de bosque adyacente al cementerio / Levante-EMV

Así, las personas asistentes (hasta un máximo de 40) contarán con un seguro para la actividad y unos guantes para la retirada de residuos, denominados “basura dispersa”, que serán posteriormente separados y trasladados a los contenedores correspondientes. El punto de encuentro será a las 10:30 horas en la zona de estacionamiento del cementerio, y la actividad durará alrededor de una hora y media, siendo necesaria inscripción previa al teléfono 673267179.

Sayo Gandia animaba a la ciudadanía “a participar y concienciarse sobre las graves consecuencias que puede tener para el medio ambiente el abandono de basura en la natura, un problema no solo estético, sino también contaminante. Participar en la recogida y recopilación de datos sobre los residuos encontrados es un paso importante para acercarse al problema y ser parte de la solución. Necesitamos transformar nuestra manera de vivir en el planeta Tierra”, manifestaba. Las personas participantes podrán compartir imagen en redes sociales utilizando las etiquetas #ProyectoLIBERA y #basuraleza.