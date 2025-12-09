Pepa, la gata abandonada en Xàtiva, ya tiene nueva familia en Ávila

Es una historia algo agridulce que, al final, ha tenido un final feliz. "Pepa" -nombre que le ha dado su nueva dueña- es una gata joven que en verano se escapó de la casa en la que vivía en Xàtiva. Fue encontrada por una voluntaria de Xatigats en un garaje de la capital de la Costera, famélica. Tras ser cuidada durante días, al final fue identificada y llevada a la que creían que era su casa. Sin embargo, su dueño no la reconoció. "Nos comentaron que había un señor que había perdido una gata y la buscaba, había estado semanas preguntando por ella. Vimos como se paraba todos los días en la puerta de la casa, sabía que era su casa. Vimos como reconocía a la otra mascota de un hombre -un perro- y se restregaba contra él. Pero el señor nos dijo que esa no era su gata, que estaba muy flaca. No la reconoció", así narran lo ocurrido desde Xatigats, la entidad que vela por las colonias del municipio junto al Ayuntamiento de Xàtiva. Una voluntaria se hizo cargo de la acogida de la gata, que cada día volvía a la puerta de la que había identificado como su casa.

Tras compartir lo sucedido en varios perfiles de diferentes redes sociales, la historia se viralizó. "Abandonada por su dueño. Sigue durmiendo en su puerta. Jovencita, cariñosa, testada y esterilizada", rezaba el mensaje tipo que fue difundido de forma masiva. Y al final, todos los esfuerzos por buscarle un lugar en el que descansar dieron sus frutos.

Así lo ha confirmado su nueva dueña, que buscó durante días un transporte solidario hasta Ávila y la ha bautizado con el nombre de "Pepa" una vez ha llegado a su nuevo hogar. "La gatita, ahora Pepa, ya tiene un hogar. Estoy muy agradecida con todos los que han hecho este final feliz posible, desde Valencia hasta Ávila. Gracias a su adoptante, a su transporte solidario y a todas las personas que han compartido el caso..." ha explicado.

Al final, ha sido una historia de abandono animal con un final feliz. Desgraciadamente, no suele ser muy habitual en este tipo de casos.