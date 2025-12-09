El Trail de Benissoda agota las plazas dos meses antes de la prueba

El Trail de Benissoda se consolida como un referente deportivo y prueba de ello es que la carrera de montaña de la pequeña localidad de la Vall d'Albaida, que no llega a los 500 habitantes, ha agotado todas las plazas dos meses antes de la celebración de la prueba, prevista para el 8 de febrero de 2026. El Club d'Atletisme Benissoda, organizador del trail, ha anunciado que se han agotado todas las plazas disponibles, 450, para la próxima edición de la prueba, que se celebrará de aquí en dos meses. Una respuesta “extraordinaria”, según ha valorado la organización, que consolida el acontecimiento como un referente deportivo en la Vall d'Albaida. El Trail de Benissoda vuelve, así, a batir récords. Desde el club organizador han expresado que "el apoyo de la gente y la respuesta de las inscripciones consolidan Benissoda como un referente deportivo y nos obligan a continuar mejorando cada año".

Asistentes a una edición pasada del Trail de Benissoda disfrutando de las actividades preparadas. / Club Atletisme Benissoda

La marcha senderista fue la primera a completar inscripciones, llenando las 150 plazas en tan solo cuatro días. Ahora, el turno ha sido para el trail, que ha completado las 300 inscripciones disponibles con dos meses de antelación. Desde el club destacan que este éxito responde “al compromiso y la fidelidad de las personas que han participado en las últimas ediciones, pero también al interés de nuevos corredores que quieren descubrir una carrera puramente de montaña, con identidad propia”.

Desde la organización muestran su satisfacción por una acogida que “nos anima a continuar trabajando para situar Benissoda en el mapa de las pruebas de montaña”. En este sentido, los organizadores explican que el objetivo del 8 de febrero es que gente de todas las edades, condición física y procedencias vengan en Benissoda, conozcan sus calles, las sendas y la montaña, y también el esfuerzo de toda la gente que lo organiza con mucho trabajo.

Actualmente, destacan que en la Vall d'Albaida no hay acontecimientos parecidos que conjugan trail, senderismo, carrera infantil y toda una serie de actividades para pequeños y grandes durante toda la mañana. “Esto nos da la capacidad de atraer corredores, senderistas, niñas y niños y familias que buscan disfrutar de un ambiente completo: pueblo y montaña, deporte, música en directo y una amplia oferta de juegos infantiles, que este año vuelve reforzada”, explicaba Ivan Tormo, miembro de la junta.