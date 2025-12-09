El Xàtiva Voleibol de superliga2 cae ante el CV Almendralejo

El primer equipo masculino del Club Voleibol Xàtiva, el Familycash Xàtiva de superliga2, perdió contra el CV Almendralejo (Extremadura) por 1-3 (15-25/25-21/23-25/20-25), en un partido intenso e igualado. El Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina tuvo jornada de descanso y espera al líder CV Rivas (Madrid) el próximo sábado en Xàtiva a las 17 horas.

El Xàtiva Voleibol masculino en un partido. / Club Voleibol Xàtiva

El Familycash Xàtiva voleibol de superliga2 masculina tropezó en su cancha contra un equipo muy luchador como el Almendralejo de Extremadura. Un primer set que dominaron los extremeños, seguido de un segundo con dominio del Xàtiva, que tuvo un tercer set que resulto clave en el partido y que se llevaron los visitantes por la mínima, aunque cualquiera podía haberlo ganado, y un cuarto set en el que los del Almendralejo definieron mejor en la parte final, y acabaron llevándose los tres puntos en juego.

Los jóvenes del Xàtiva sabían que se enfrentaban a un partido muy complicado, después de que el Almendralejo venciera en la cancha del segundo clasificado, el CV Almoradí, por 2-3, y afrontaron el partido con cautela. Ligera ventaja visitante en los primeros compases del primer set (8-10), y los de Xàtiva tratando de recomponerse del durísimo saque de los extremeños, que provocaba dificultades en la zaga local. Los extremeños tomaron una ventaja de 10-15 y los de Xàtiva tuvieron que solicitar el primer tiempo muerto. Una ventaja que se antojaba muy complicada de compensar, aunque los locales tuvieron que arriesgar lo indecible. Los visitantes conservaron y aumentaron la diferencia hasta el final. En la segunda manga, cambiaba el panorama, los setabenses salieron a presionar en saque desde el principio, cometiendo un menor número de errores en ataque y defensa (10-7) y provocando el primer tiempo muerto visitante. La diferencia fue aumentando (16-11), porque los visitantes ya no jugaron tan cómodos en pista (22-18), y los de Xàtiva atacaban con mayor efectividad, cerrando un final con 25-21 y empatando el partido. El tercer set resultó clave en el encuentro, los de Xàtiva fueron ligeramente por delante (6-4), pero el Almendralejo no se quedó atrás y siguió trabajando bien en saque y ataque (9-11), momento en que los de Xàtiva solicitaron tiempo muerto. Una ventaja que ampliaron (14-19). Los setabenses, haciendo valer el factor cancha, siguieron trabajando a destajo y con 17-19 provocaron el tiempo muerto visitante. El partido entró en una nueva fase de igualdad, porque los de Xàtiva lucharon lo indecible y en una gran reacción consiguieron empatar (21-21), obligando al segundo tiempo muerto visitante. Un final agónico y emocionante para ambos conjuntos, cualquier de los dos podría haberse llevado el set, aunque el Almendralejo estuvo más certero y finalmente ganó por 23-25. En el cuarto set los visitantes llevaron la iniciativa (6-8), aunque el marcador transcurrió bastante igualado (10-11). Los de Xàtiva se hicieron fuertes y consiguieron empatar (14-14), es el momento en que más cerca estuvieron de remontar, pero los del Almendralejo arriesgaron y consiguieron una ventaja importante (14-17), los de Xàtiva pidieron tiempo muerto para tratar de frenar la dinámica visitante. Luchando lo indecible consiguieron apretar el marcador (18-19), aunque la solidez del juego visitante y los errores locales frenaron al Xàtiva (18-21) y llevaron a una ventaja del Almendralejo que resultaría ya definitiva (20-25). Por el Xàtiva jugaron: Pablo Pérez, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Germán Llorens, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Alejandro Ferrando y Even Gómez. Los técnicos, Quique Mateu y Daniel Mata. Los máximos anotadores por el CV Xàtiva fueron Pablo Pérez (18) y Guillem García (14). La próxima jornada los de Xàtiva viajan a Madrid para enfrentarse al CV Pinto (líder de la clasificación), el sábado a las 19:30 horas en el pabellón Príncipe de Asturias.

Resultados categoría base

Destacar la triple jornada en la primera división autonómica juvenil femenina, con recuperación de algún partido aplazado. El Ahora Vóley Xàtiva suma los nueve puntos en juego con tres importantes victorias consecutivas. El pasado viernes se ganaba claramente al CV Altamira de Valencia por 3-0 en el pabellón de voleibol (25-14/25-13/25-13). En la doble jornada del sábado, las de Xàtiva respondieron nuevamente con superioridad ante el CV Almoradí por 3-1 (25-27/25-19/25-9/25-15) con un igualado primer set. El sábado por la tarde se enfrentaron contra el CV Vinaròs en un partido entretenido, que volvían a ganar las de Xàtiva por 3-0 (13-25/15-25/14-25). En resumen, una gran jornada para las juveniles, que siguen de líderes indiscutibles de la categoría. Jornada de descanso para el Junior masculino de primera división autonómica. Derrota del conjunto del Xàtiva juvenil femenino contra el CV Catarroja por 0-3. Jornada de descanso para el Xàtiva senior femenino de segunda autonómica.

En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento, victoria del Ahora vóley Xàtiva de primera división autonómica por 3-0 (25-11/25-22/25-21) contra el CV Almoradí en partido disputado el pasado sábado. Derrota del Dental Carralero Xàtiva de la primera división autonómica infantil femenina por 0-3 (20-25/15-25/13-25) contra el CV Fabraquer de El Campello (Alicante).

Destacar la gran victoria del Xàtiva femenino en la categoría rendimiento cadete zonal por 0-3 en Catarroja (24-26/24-26/19-25). Los parciales dan una idea de lo disputado que estuvo el encuentro y lo que ambos conjuntos lucharon, aunque finalmente las de Xàtiva merecieron ganar. Derrotas del Dental Carralero Infantil femenino de segunda división autonómica por 0-3 contra el CV Picassent. Y derrota en partido aplazado pendiente por 1-3 contra el CV Vinaròs por 1-3.