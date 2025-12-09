El XIV Festival Internacional de Circ i Teatre al Carrer de Ontinyent programa una decena de representaciones

La XIV edición del Festival de Circ i Teatre al Carrer de Ontinyent llevará hasta 10 representaciones de espectáculos a los diferentes barrios de la ciudad entre el 20 y el 28 de diciembre. La programación del festival, que contará con la participación de compañías de toda España que forma parte de la campaña “Ontinyent il·lusiona”, era presentada este martes por el alcalde, Jorge Rodríguez, y la regidora de Feria y Fiestas y coordinadora del festival, Àngels Muñoz.

El festival arrancará el sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas en el parque Ausiàs March con Troupe Malabó, una historia llena de humor y ternura protagonizada por payasos y que se representará coincidiendo con el Mercado de Navidad y la ambientación lumínica que llenará el centro de la ciudad. El domingo 21, el mismo espacio acogerá dos sesiones de “Rojo”, de Mireia Miracle, a las 12:00 y a las 18:00 horas, una propuesta que mezcla clown poético, improvisación y danza-teatro.

El lunes 22, a las 18 horas el festival se trasladará al barrio de Sant Rafel, a la zona del parque Pere IV, con el espectáculo “Sin remite”, un montaje sin palabras que conjuga nostalgia, juego escénico y una fuerte interacción con el público. El martes 23, la programación cultural se ampliará con “Rude”, de Alodeyà, en el Teatro Echegaray, una apuesta potente de circo contemporáneo que se integra dentro de la programación del festival y que suma un espacio escénico cerrado para ampliar la oferta.

Después de una pausa navideña los días 24 y 25, el festival retomará su actividad el 26 de diciembre en la Plaza Mayor con un taller-espectáculo de malabares a cargo de la compañía Moi Jordana. Esta propuesta, especialmente pensada para el público familiar, coincidirá con las campanadas infantiles organizadas por Comerç IN. Uno de los platos fuertes llegará el sábado 27 por la mañana, a las 12:00 horas, en la plaza de la Concepción, que abrirá estos días la primera fase de su renovación, y que acogerá “El Filo”, una propuesta de funambulismo, acrobacias y humor que destaca por su intensidad y proximidad visual. Ya a las 18:00 horas, la plaza de la Coronación también acogerá “Nada”, un montaje con grandes estructuras y coreografías aéreas que promete ser uno de los más espectaculares de la edición.

El festival se cerrará el domingo 28 de diciembre con dos últimas actuaciones. A las 12:00 horas, en el parque Vicent Andrés Estellés acogerá “Sidecar”, un espectáculo con acrobacias, juego y emoción, y ya por la tarde, a las 18:00 horas, la plaza de Santo Domingo será escenario de “Playtime”, un pre-estreno nacional que combina circo, teatro, música y danza a cargo de la compañía Kanbahiota.

El alcalde destacaba durante la presentación que “el festival de circo y teatro actúa también como un elemento más de atracción y de retención de la gente de Ontinyent y de la comarca, ofreciendo espectáculos novedosos y de gran calidad que llegan a todos los barrios”. Jorge Rodríguez subrayaba que toda la programación navideña de “Ontinyent Il·lusiona”, con un global de 50 actividades, responde al doble objetivo de hacer de la ciudad un polo de atracción cultural y, al mismo tiempo, reforzar el comercio y la hostelería local, “haciendo que Ontinyent sea estos días ciudad llena de actividad, alegría e ilusión”.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, explicaba que el festival, ya plenamente consolidado, “tiene como objetivo acercar la cultura y el circo a todos los barrios de Ontinyent, con un público fiel que cada año espera estas fechas para salir a la calle y disfrutar de propuestas diversas y de calidad”. Muñoz ponía en valor la variedad de esta edición, con espectáculos de payasos, acrobacias, malabares, funambulismo y montajes visuales de alto impacto.