Los alquileres suben en Ontinyent y Xàtiva al ritmo del área metropolitana de València

Las fuertes tensiones en las que vive inmerso el mercado inmobiliario generan dualidades llamativas que condicionan el acceso de las familias a una vivienda digna. Si, hace unas semanas, las últimas estadísticas oficiales situaban a Xàtiva como la ciudad valenciana en la que menos ha crecido el precio medio para comprar un inmueble residencial en el último año, los datos relativos al sector del alquiler muestran una realidad diferente.

Según las cifras recopiladas por el portal inmobiliario Idealista, el coste medio de alquilar una vivienda en la capital de la Costera experimentó un incremento anual del 15,8% al cierre del mes de noviembre, hasta alcanzar los 7,5 euros el metro cuadrado. Se trata de un porcentaje superior a la media nacional, autonómica y provincial, a la altura de ciudades que forman parte del área metropolitana de València, donde la escasez de la oferta ha disparado los precios en los últimos años.

El aumento registrado en Xàtiva superó al contabilizado en el mismo periodo de tiempo en localidades como Torrent (+4%), Manises (+8%), Montcada (13%), Alboraia (6,5%), Aldaia (11,3%), Burjassot (11,6%) o Bétera (6,2%). Por encima quedan otros municipios como Catarroja (+19,2%), Godella (18,3%), l'Eliana (19,1%), Mislata (19,5%), Xirivella (16,1%) o la Pobla de Vallbona (17,8%).

Algo similar ocurrió en Ontinyent, donde los alquileres medio han subido un 14,8% en el último año, por encima de otras ciudades de la provincia como Oliva (+7,8%), Sagunt (11,6%), Alzira (10%), Cullera (5,4%) o Gandia (10,1%), además de las ya mencionadas anteriormente en las que el indicador también quedaban por debajo en el caso de Xàtiva.

La capital de la Vall d'Albaida sigue siendo la ciudad valenciana con el precio medio del alquiler residencial más bajo, según Idealista, al situarse en 6,6 euros el metro cuadrado. En València se alcanzan ya los 13,6/m2 como promedio, mientras que en la mayoría de localidades del área metropolitana se ronda esta cifra o incluso se supera, hasta los 17 €/m2 de Alboraia.

Menos de 20 pisos en alquiler

Xàtiva, por su parte, continúa siendo la segunda ciudad más barata para arrendar una vivienda (7,5 €/m2), empatada con Sueca. La falta de oferta, sin embargo, es un mal endémico que arrastra la capital de la Costera. Los principales portales inmobiliarias ofrecen menos de una veintena de anuncios con un precio medio que ya roza los 800 euros.

El más barato es un piso de 88 metros cuadrados en la zona de Ausiàs March que cuesta 630 euros al mes. Hay otro en el mismo sector por 650 euros con una superficie de 66 m2 y una sola habitación, y otros tres por menos de 700 euros. El piso más caro se ubica en la calle Sant Jacint Castañeda, cuesta casi 1.000 euros al mes y cuenta con 4 habitaciones distribuidas en 80 metros cuadrados. Pero el inmueble en alquiler más caro con diferencia en Xàtiva es la mansión modernista del siglo XIX que se ubica al pie del cerro del Puig y que durante la Guerra Civil fue sede de una de las colonias escolares impulsadas por el Gobierno de la República para alojar a los niños evacuados por los bombardeos. Se oferta por 3.000 euros, y eso que inicialmente -hace escasos meses- el precio ascendía a 5.000 euros.

En Ontinyent, donde a fecha de ayer apenas había en alquiler 16 viviendas en las principales webs especializadas, lo más barato son dos pisos para estudiantes de entre 45 y 54 metros cuadrados en el barrio de Sant Josep y el Llombo que se ofertan por 460-470 euros al mes. Hay otros seis pisos de similares características entre 500 y 600 euros, tres más que superan los 700 euros y otro que alcanza los 1.000 € al mes, de 120 metros cuadrados. Aunque lo más caro es un chalé con 6.500 m2 de parcela en el camino de la Pola por 1.200 euros al mes que estará disponible a partir de enero de 2026. Para acceder a él, según advierte la inmobiliaria que lo comercializa, es imprescindible pasar el filtro del seguro de alquiler.