Un centro de residuos peligrosos gestionará hasta 2.907 toneladas anuales en Montaverner

La Conselleria de Medio Ambiente ha sometido a información pública la Autorización Ambiental Integrada solicitada por una empresa para la implantación de un centro de gestión y almacenamiento temporal de residuos peligros en el polígono industrial La Cava de Montaverner.

Contenedores Ortiz, SL proyecta trasladar esta actividad que desde el año 2012 funciona en su sede l'Olleria. Según razona la mercantil en la memoria presentada, con el paso del tiempo su cartera de clientes productores de residuos peligrosos se ha incrementado "de forma sustancial", de modo que el complejo existente se ha quedado pequeño y obsoleto, lo que genera dificultades importantes en su funcionamiento. La idea es que el nuevo centro de la Avenida Camino de Gandia de Montaverner absorba toda la demanda actual y futura que tiene la empresa, ampliando la lista de residuos a gestionar e incluyendo nuevos procesos de valorización que no están autorizados en la ubicación de l'Olleria por falta de espacio y equipamiento.

Antes, la actuación debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La firma pone el foco en que la zona industrial de Montaverner-l'Olleria-Alfarrasí cuenta con un elevado número de empresas que no disponen de ningún centro de transferencia con capacidad suficiente para dar un adecuado servicio de gestión a los residuos peligrosos producidos, un problema que podría paliarse con el nuevo servicio.

La parcela seleccionada está completamente urbanizada, tiene una superficie total de 5.863 metros cuadrados e incluye un patio exterior de gran superficie (3.884 m2), una nave industrial (1.497 m2) y un edificio de dos plantas. El patio albergaría la báscula de pesaje, el almacén de envases vacíos, la zona de contenedores para residuos no peligrosos, los compactadores para envases peligrosos o un depósito de aceites usados, mientras que en la nave se ubicarían zonas de trabajo que conlleven manipulación, es decir, la recepción, clasificación, envasado y almacenamiento temporal de los residuos peligrosos.

Suspensión de licencias

La capacidad máxima de gestión de las instalaciones se estima en 2.907 toneladas de residuos el año, lo que corresponde a aproximadamente 11,96 toneladas diarias. La empresa garantiza que adoptará medidas para evitar emisiones contaminantes al medio ambiente y presupuesta una serie de actuaciones preventivas por valor de 85.000 euros en las instalaciones.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Montaverner acaba de aprobar la suspensión de la concesión de licencias y autorizaciones ambientales integradas en la localidad mientras se modifica el Plan General para intentar impedir instalarse en el polígono industrial a aquellas empresas que emitan gases, humos o partículas contaminantes. La decisión se adopta a raíz de los problemas de emisiones humos y malos olores provocados por una empresa de reciclaje de cobre de cableado eléctrico, que ha sido sancionada con 30.000 euros por realizar una actividad para la que no estaba autorizada.