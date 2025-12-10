El ciclista de Canals Vicent Andrés estrena la equipación del Baqué Movistar
El corredor, actual campeón de España cadete en la modalidad de carretera, ha fichado por el equipo vasco
Jesús Sansaloni
El ciclista de Canals Vicent Andrés estrenó este pasado fin de semana su nueva equipación del equipo vasco de Baqué Movistar, además de la nueva bicicleta del equipo que llevará en el 2026.
El canalense es el vigente campeón de España cadete en la modalidad de carretera y este título le ha servido para tener la puerta abierta a muchísimos equipos españoles. Vicent Andrés se decantó finalmente por la escuadra de Berango, ya que se encuentra como filial del Movistar Team, el único equipo español en el World Tour, además de tener un equipo de desarrollo.
En estos momentos el joven corredor de La Costera, que se unió el equipo vasco el pasado mes de noviembre, está preparando la que será la nueva temporada, que se iniciará en tierras extremeñas el próximo mes de febrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Ford se alía con Renault y reserva un papel "fundamental" a Almussafes
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Las imágenes de la futura Plaza del Ayuntamiento
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Errores con el Ingreso Mínimo Vital: 'Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- València se corta la lengua