El ciclista de Canals Vicent Andrés estrena la equipación del Baqué Movistar

El ciclista de Canals Vicent Andrés estrenó este pasado fin de semana su nueva equipación del equipo vasco de Baqué Movistar, además de la nueva bicicleta del equipo que llevará en el 2026.

El canalense es el vigente campeón de España cadete en la modalidad de carretera y este título le ha servido para tener la puerta abierta a muchísimos equipos españoles. Vicent Andrés se decantó finalmente por la escuadra de Berango, ya que se encuentra como filial del Movistar Team, el único equipo español en el World Tour, además de tener un equipo de desarrollo.

Vicent Andrés, con la nueva equipación y bicicleta, junto a Javi García, manager del equipo Baqué. / Levante-EMV

En estos momentos el joven corredor de La Costera, que se unió el equipo vasco el pasado mes de noviembre, está preparando la que será la nueva temporada, que se iniciará en tierras extremeñas el próximo mes de febrero.